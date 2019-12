Mundo Deportivo: 'Barca gãy tuyến giữa ở trận El Clasico'

Tây Ban NhaNhật báo có trụ sở tại Catalonia, Mundo Deportivo cho rằng Barca bị Real lấn lướt tối 18/12 do thiếu Busquets và Vidal.

"Bất chấp sự an ủi rằng Barca vẫn giữ đỉnh bảng nhờ trận hòa 0-0 và VAR đã không can thiệp vào hai tình huống có thể dẫn tới phạt đền cho Real Madrid, Barca rõ ràng không còn là chính họ. Đặc biệt là với những gì đã thể hiện ở vài trận gần đây, vấn đề nổi cộm của đội bóng nằm ở khu trung tuyến", Mundo Deportivo viết trong bài bình luận hôm 19/12 về trận El Clasico.

Sergi Roberto (phải) giữa vòng vây của Isco và Toni Kroos. Ảnh: Mundo Deportivo.

Sự vắng mặt vào phút cuối của Sergio Busquets đã ảnh hưởng đến thế trận của Barca. Người thay Busquets, Ivan Rakitic cùng với Sergi Roberto và Frenkie De Jong thường xuyên bị đàn áp bởi tuyến giữa Real. Trước đó, nhiều người đã nói về mâu thuẫn giữa Busquets và trợ lý HLV Jon Aspiazu, còn HLV Ernesto Valverde lại giải thích rằng ông quyết định như vậy bởi cơn sốt bất thường của Busquets.

Theo dữ liệu từ Opta, Real đã thắng cuộc chiến ở tuyến giữa, dù họ không thể hiện sự vượt trội ấy trên bảng tỷ số. Các tiền vệ của Zinedine Zidane thu hồi bóng hơn chín lần (25 so với 16), có nhiều đường chuyền tốt hơn (219 so với 205), chuyền dài chính xác hơn (28 so với 10), và chỉ phạm hơn bốn lỗi (8 so với 4). "Rõ ràng, tuyến giữa Real đã hoạt động với cường độ cao hơn đội chủ nhà", bài báo nhấn mạnh.

Một ví dụ khác cho thấy sự vượt trội của tuyến giữa Real so với Barca, nằm ở số lần dứt điểm của hàng tiền vệ. Trong khi Barca chỉ có De Jong sút trúng đích, thủ môn Marc-Andre Ter Stegen phải nhận ba cú sút trúng đích từ phía Real: hai từ Casemiro và một từ Federico Valverde.

Barca chỉ tìm thấy cường độ họat động thích hợp ở khu trung tuyến sau khi Arturo Vidal vào thay Nelson Semedo. Dù tiền vệ người Chile chỉ chơi 35 phút cuối, anh ta có sáu lần thu hồi bóng thành công, ngang Jordi Alba, người chơi trọn 90 phút. Bên cạnh đó, Vidal là tiền vệ duy nhất tạo ra cơ hội ăn bàn. Phần còn lại đều thuộc về hàng tiền đạo: hai của Lionel Messi, hai từ Ansu Fati, một của Luis Suarez và một từ Antoine Griezmann.

Thắng Nguyễn (theo Mundo Deportivo)