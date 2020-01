Mourinho: 'Tôi không ghen tị với Man City, Liverpool'

AnhBị bão chấn thương hoành hành, nhưng tân HLV Tottenham Jose Mourinho tin ông cùng các học trò sẽ vượt qua khó khăn.

* Tottenham - Boro: 3h05 thứ Tư 15/1.

"Chúng tôi không thể có đội hình giống một số đội khác. Hôm trước, khi nhìn vào ghế dự bị của Man City, tôi thấy có Raheem Sterling, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan và Nicolas Otamendi. Còn Liverpool, ghế dự bị cũng chật ních hảo thủ. Đó là chưa kể họ đã mất Joel Matip, Dejan Lovren, Naby Keita và Fabinho vì chấn thương. Tôi không ghen tị và tự nhủ mình có một công việc tuyệt vời. Nhưng rõ ràng mỗi HLV lại có một công việc khác nhau, ở một tình trạng khác nhau", Jose Mourinho nói trước trận đá lại vòng ba Cup FA gặp đội hạng dưới Middlesbrough.

Mourinho chưa được tăng cường nhân sự trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Ảnh: Reuters.

Tottenham đang khủng hoảng chấn thương khi các trụ cột Harry Kane, Hugo Lloris, Ben Davies, Moussa Sissoko cùng tân binh Tanguy Ndombele nằm viện dài hạn. Từ chuỗi ba trận thắng lúc nhận việc ở London, Mourinho chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất. Hôm 5/1, họ bị Middlesbrough cầm hòa 1-1 dù mở tỷ số, và phải đá lại vào tối 14/1.

Kế nghiệp Mauricio Pochettino, HLV nâng tầm Tottenham lên hàng đội mạnh, Mourinho chịu nhiều sức ép. Dù vậy, "Người đặc biệt" tỏ ra lạc quan với phần còn lại của mùa giải. "Thật dễ so sánh Christian Eriksen bốn năm trước và bây giờ. Trước đây, cậu ấy có hợp đồng bốn năm, còn giờ chỉ còn sáu tháng giao kèo và già hơn bốn tuổi. Vì nhiều lý do khác nhau, các cầu thủ khác cũng vậy. Thay vì hợp đồng dài hạn, họ chỉ còn hợp đồng nửa năm với Tottenham. Một số người mới đến, còn một số đã ra đi. Vì thế, rất khó để so sánh tình trạng ngày trước và lúc này. Điều duy nhất chúng tôi cần làm giờ là lao động cật lực", ông nhấn mạnh.

Dẫn dắt Tottenham từ giữa tháng 11/2019, Mourinho có lần thứ hai nhận lời tham gia màn "thay ngựa giữa dòng". Lần đầu tiên là ở Porto, nơi ông tạo dựng tên tuổi và giúp đội bóng Bồ Đào Nha đoạt Cup UEFA rồi Champions League.

"Công việc nào cũng không dễ dàng. Ngày trước, tôi kế nhiệm một kỷ nguyên ở Porto, kỷ nguyên không danh hiệu. Tôi cũng không muốn nhắc về thế hệ cầu thủ thời tôi tiếp quản, khi nhiều cầu thủ đội một giải nghệ. Trong mùa đầu tiên, tôi đón 12 cầu thủ mới và cũng chia tay 12 người. Với tôi, mọi thứ bắt đầu từ viên gạch đầu tiên", Mourinho nhớ lại.

Thắng Nguyễn (theo Sky Sports)