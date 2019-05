Mourinho không bất ngờ nếu Ajax hay Tottenham vô địch Champions League

HLV người Bồ Đào Nha tin hai đội bóng bị xem là cửa dưới có cơ hội ngang ngửa với Liverpool và Barca.

"Tôi thực sự vui cho Ajax và Tottenham. Một khi bạn vào tới tứ kết, phải có lý do nào đó để điều đó xảy ra. Ở vòng bảng, đôi khi bạn gặp may, đôi khi đối thủ chơi không tốt như kỳ vọng, đôi khi bạn gặp may khi bốc thăm vòng 1/8. Nhưng khi vào tới tứ kết, theo một cách đáng tôn trọng, tôi luôn tin rằng mỗi đội có 12,5% cơ hội vô địch", Jose Mourinho nói.

Mourinho tin rằng Ajax và Tottenham đủ sức vô địch Champions League. Ảnh: Reuters.

Ajax liên tiếp tạo ra hai cơn địa chấn khi đánh bại Real Madrid ở vòng 1/8 và Juventus ở tứ kết. Tottenham cũng gây sốc khi loại Man City của Pep Guardiola để góp mặt tại bán kết.

"Khi bạn vào bán kết, cơ hội thậm chí lớn hơn, là 25% cho mỗi đội", Mourinho nói thêm. "Tôi sẽ không bất ngờ nếu Ajax hay Tottenham vô địch. Được rồi, có lẽ tôi sẽ bất ngờ một chút nhưng tôi sẽ không sốc vì hai đội đó đã vào bán kết và một trong hai sẽ vào chung kết. Trận chung kết là trận đấu cuối cùng, chỉ một trận. Nó chỉ kéo dài 90 phút và đó là trận đấu cả đời của đa số cầu thủ".

"Tôi nghĩ cả hai đội đều đang mơ về chức vô địch và họ có lý do tốt để mơ về nó. Ajax là chuyên gia loại các đội lớn. Còn Tottenham, chúng ta không thể xem họ là đội bóng 'sát ông lớn' vì Man City không có truyền thống tại Champions League. Nhưng dẫu sao Man City vẫn là đội bóng hàng đầu ở Anh, và Tottenham vẫn có thể đánh bại họ. Cho nên, tôi nghĩ cơ hội vô địch của Tottenham là 50-50", ông nói tiếp.

Duy Đoàn