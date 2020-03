Mourinho huấn luyện trực tuyến

Ban huấn luyện Tottenham tiến hành huấn luyện qua video trực tuyến cho cầu thủ đang ở nhà.

HLV Jose Mourinho và dàn trợ lý bắt đầu huấn luyện trực tuyến từ ngày 30/3. Họ cung cấp chương trình tập, theo dõi tiến độ và chỉ đạo cầu thủ qua video. Công cụ để cầu thủ tập là xe đạp tại chỗ, máy chạy, con lăn và tạ ở nhà riêng.

Mourinho đang chuẩn bị để Tottenham tăng tốc giai đoạn cuối. Ảnh: Reuters.

"Nó hơi lạ, nhưng tôi có thể hiểu được. Chúng tôi đều có một lịch trình tập linh hoạt. Chúng tôi có thể thực hiện theo thời gian riêng. Ví dụ, tôi có thể nghỉ, sau đó tập muộn. Điều quan trọng là phải hoàn thành", tiền vệ Harry Winks nói về chế độ tập luyện mới.

Các CLB Anh nghỉ thi đấu từ đầu tháng Ba, khi số ca nhiễm nCoV tăng lên nhanh. Hôm 23/3, chính quyền Anh công bố phong tỏa toàn quốc buộc mọi công dân ở nhà.

"Về thể lực, tôi ổn. Tôi chủ yếu tập gym ở nhà. CLB cũng trang bị cho tôi một máy tập squat để duy trì sức bền", Winks cho biết thêm.

Cũng như các đội khác, Tottenham còn chừng một tháng để chuẩn bị cho ngày 30/4, thời gian bóng đá trở lại thi đấu như Liên đoàn Bóng đá Anh kỳ vọng. Giải Ngoại hạng hiện còn chín vòng. Ban tổ chức và các đội vẫn bàn về việc trở lại kết thúc mùa giải, trong đó có giải pháp thi đấu tập trung như kiểu Euro hay World Cup.

Tottenham hiện đứng thứ tám Ngoại hạng Anh. Họ kém bảy điểm so với đội đứng thứ tư Chelsea và bốn điểm so với đội đứng thứ năm Man Utd. Do Man City đang đối mặt nguy cơ bị cấm dự Champions League, Tottenham vẫn còn cơ hội tranh vé dự giải mùa sau.

Thanh Quý (theo SkySports)