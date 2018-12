Modric vượt xa Ronaldo về điểm số ở giải Quả Bóng Vàng

Modric giành Quả Bóng Vàng 2018 / Tin Thể thao tối 3/12: Modric chuẩn bị nhận Quả Bóng Vàng

Modric chiến thắng một cách thuyết phục. Ảnh: Reuters

Theo kết quả chi tiết mà tạp chí France Football mới công bố, Modric xếp thứ nhất với 753 điểm. Cristiano Ronaldo xếp thứ hai với 478 điểm, kém 275 điểm và tương đương hơn 50%.

Ở vị trí thứ ba, Antoine Griezmann chỉ kém 64 điểm so với Ronaldo. Một cầu thủ Pháp khác, Kylian Mbappe có số điểm 347 và chưa bằng một nửa so với Modric.

Messi, cầu thủ từng có năm lần đăng quang như Ronaldo, chỉ xếp thứ năm với 280 điểm. Xét về thành tích, Modric gấp 2,7 lần so với tiền đạo đội Barca.

Modric đoạt Quả Bóng Vàng 2018

Nhiều cầu thủ trong 30 ứng viên có số điểm rất thấp. Isco và Hugo Lloris thậm chí không có điểm nào, còn Kante chỉ được 24 điểm.

Cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng do tạp chí France Football tổ chức. Người tham gia bỏ phiếu là nhà báo và đại diện truyền thông khắp thế giới.

Số điểm của 30 ứng viên giải Quả Bóng Vàng:

1 Luka Modric (Croatia, Real Madrid), 753 điểm

2 Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Real Madrid and Juventus), 478 điểm

3 Antoine Griezmann (Pháp, Atletico Madrid), 414 điểm

4 Kylian Mbappé (Pháp, PSG), 347 điểm

5 Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona), 280 điểm

6 Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool), 188 điểm

7 Raphael Varane (Pháp, Real Madrid), 121 điểm

8 Eden Hazard (Bỉ, Chelsea), 119 điểm

9 Kevin De Bruyne (Bỉ, Manchester City), 29 điểm

10 Harry Keane (Anh, Tottenham), 25 điểm

11 N'Golo Kanté (Pháp, Chelsea), 24 điểm

12 Neymar (Brazil, PSG), 19 điểm

13 Luis Suárez (Uruguay, FC Barcelona), 17 điểm

14 Thibaut Courtois (Bỉ, Chelsea and Real Madrid), 12 điểm

15 Paul Pogba (Pháp, Manchester United), 9 điểm

16 Sergio Agüero (Argentina, Manchester City), 7 điểm

17 Gareth Bale (Wales, Real Madrid), 6 điểm

17 Karim Benzema (Pháp, Real Madrid), 6 điểm

19 Roberto Firmino (Brazil, Liverpool), 4 điểm

19 Ivan Rakitic (Croatia, FC Barcelona), 4 điểm

19 Sergio Ramos (Tây Ban Nha, Real Madrid), 4 điểm

22 Edinson Cavani (Uruguay, PSG), 3 điểm

22 Sadio Mané (Senegal, Liverpool), 3 điểm

22 Marcelo (Brazil, Real Madrid), 3 điểm

25 Alisson (Brazil, AS Roma and Liverpool), 2 điểm

25 Mario Mandzukic (Croacia, Juventus), 2 điểm

25 Jan Oblak (Slovenia, Atlético Madrid), 2 điểm

28 Diego Godín (Uruguay, Atlético Madrid), 1 điểm

29 Isco (Tây Ban Nha, Real Madrid), 0 điểm

29 Hugo Lloris (Pháp, Tottenham), 0 điểm

Ngọc Tuấn