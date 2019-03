Mijatovic: 'Zidane quá can đảm khi trở lại Real'

Danh thủ Serbia bất ngờ trước việc Zidane tái hợp Real, nhưng xem HLV người Pháp là giải pháp an toàn hơn Mourinho.

Ramon Calderon: 'Các cầu thủ đã tẩy chay Mourinho' / Perez tin Zidane đủ sức lôi kéo Mbappe về Real

"Tôi không nghĩ Zinedine Zidane trở lại sớm đến vậy. Cậu ấy thật sự quá can đảm với quyết định này. Tôi từng rất tò mò muốn biết vì sao Zidane lại ra đi cách đây 10 tháng trước, vì không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chúng ta đều biết lý do cậu ấy quay lại, đó là vì ngài Chủ tịch Perez đã thuyết phục được Zidane. Tôi chúc Zidane may mắn với công việc lần này", Predrag Mijatovic nói với Mundo Deportivo.

Zidane trở lại dẫn dắt Real

Nhận lời trở lại dẫn dắt Real từ hôm qua 11/3 là quyết định có phần gây bất ngờ của Zidane. Ông từng dứt áo rời CLB này cách đây 10 tháng, ngay sau khi cùng Real hoàn tất cú hattrick vô địch Champions League. Đã có nhiều CLB lớn ở châu Âu tiếp xúc mời Zidane về cầm quân trong thời gian ông rỗi việc, nhưng HLV người Pháp chọn nhận lời Real, khi đội bóng cũ rơi vào khủng hoảng, tuột dốc không phanh với các HLV kế nhiệm ông là Julen Lopetegui rồi Santiago Solari.

Trước khi công bố Zidane là HLV mới, thay Solari, Real được cho là đưa vào tầm ngắm một số cái tên khác, trong đó có cả Jose Mourinho - nhà cầm quân cũng đang rỗi việc. Nhưng Mijatovic cho rằng Real Madrid và Chủ tịch Perez có lý do để chọn Zidane thay vì mạo hiểm với Mourinho.

Zidane là giải pháp an toàn nhất với Perez và Real khi thay tướng. Ảnh: RealMadrid.com.

"Zidane là giải pháp tốt nhất. Cậu ấy là một HLV giỏi toàn diện. Zidane từng nhận công việc vào thời khắc Real khó khăn nhất năm 2016 rồi giúp CLB đoạt nhiều danh hiệu. Nếu chọn Mourinho, mọi thứ sẽ phức tạp hơn, vì với một HLV cá tính kiểu ông ấy, chẳng ai biết trước điều gì có thể xảy ra. Zidane thì thuộc mẫu nhà cầm quân ôn hòa hơn nhiều", Giám đốc Thể thao của Real giai đoạn 2006-2009 phân tích.

Trong hai năm rưỡi dẫn dắt Real ở nhiệm kỳ đầu, Zidane giúp CLB đoạt chín danh hiệu, mà đỉnh cao là cú ăn ba Champions League. Tuy nhiên, Mijatovic cho rằng sẽ rất khó để Zidane tái hiện thành công như thế với Real. Chân sút từng vô địch Champions League cùng Real năm 1998 cũng cho rằng Zidane sẽ phải cải tổ mạnh mẽ đội ngũ dưới trướng trong hè 2019.

Mijatovic khoác áo Real giai đoạn 1996-1999 và làm Giám đốc Thể thao của CLB này giai đoạn 2006-2009.

"Nhiệm kỳ hai của Zidane sẽ rất khác", Mijatovic nói. "Cậu ấy không phải là Đức Chúa Trời và thực tế giờ cũng khác giai đoạn năm năm mà Real bốn lần vô địch châu Âu. Ba năm liền vô địch Champions League có lẽ là điều chỉ diễn ra một lần trong lịch sử. Real giờ cần cố gắng kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể, rồi chờ xem những ai sẽ đến và ai sẽ đi. Việc Real có trở lại hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào kỳ chuyển nhượng hè này, vì Zidane cần xây dựng lại một tập thể chiến thắng, đủ khả năng cạnh tranh ở trình độ cao nhất".

Nhật Tảo