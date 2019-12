Messi tiếc cho Mane ở cuộc đua Quả Bóng Vàng

Lionel Messi cho rằng ở một thời điểm khác tiền đạo Liverpool Sadio Mane có thể đứng trong top 3 cuộc đua tranh Quả Bóng Vàng 2019.

"Thật tiếc khi thấy Mane kết thúc ở vị trí thứ tư. Nhưng tôi nghĩ, năm nay có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời. Đó là lý do tại sao khó chọn một cầu thủ cụ thể", thủ quân của Barca cho biết.

Mane thi đấu rất thành công trong năm 2019. Ảnh: Reuters.

Mane giành Champions League với Liverpool và vào chung kết giải vô địch châu Phi với tuyển Senegal trong năm 2019. Nhưng anh chỉ xếp thứ tư trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng với 347 điểm. Messi về thứ nhất với 686 điểm, tiếp theo là Van Dijk, đồng đội của Mane ở Liverpool, với 679 điểm và Cristiano Ronaldo với 476 điểm.

Trước đó, tại giải The Best của FIFA, Messi từng bầu Mane vào vị trí thứ nhất. Đây là điều gây không ít ngạc nhiên, vì Liverpool từng loại Barca của Messi ở bán kết Champions League. Thủ quân Barca giải thích: "Tôi chọn Mane cho giải The Best bởi cậu ấy là cầu thủ mà tôi thích. Mane đã có một năm tuyệt vời, đặc biệt là trong màu áo Liverpool. Nhưng tôi xin nhắc lại, năm nay có rất nhiều cầu thủ chơi hay, nên việc lựa chọn là rất khó".

Quả Bóng Vàng do hàng trăm nhà báo khắp thế giới, theo lời mời của tạp chí France Football, bỏ phiếu bầu. Năm nay, kết quả Top 3 của hai giải Quả Bóng Vàng và The Best giống nhau: Messi, Van Dijk, Ronaldo.

Thanh Quý (theo Goal)