Messi: 'Không đổi danh hiệu tại Barca lấy World Cup'

Lionel Messi trân trọng những gì đã giành được cùng Barca và không muốn đánh đổi lấy danh hiệu còn thiếu ở cấp độ ĐTQG.

"Tôi rất thích trở thành nhà vô địch World Cup. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi sẽ không đổi bất cứ thứ gì khác trong sự nghiệp để giành được nó. Đó là những gì Chúa đã trao cho tôi. Tôi không thể mơ về mọi thứ mà tôi từng trải nghiệm", Messi khẳng định.

Trong 15 năm có Messi thi đấu, Barca chỉ "nhường" năm La Liga cho Real và Atletico. Ảnh: Reuters

World Cup là danh hiệu lớn mà Messi còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ. Trong bốn lần dự giải cùng đội tuyển Argentina, thành tích tốt nhất của anh là vào chung kết năm 2014.

Trái với những gì diễn ra trong màu áo đội tuyển, Messi đạt được thành công chưa từng có tại Barca. Trong 15 năm thi đấu đỉnh cao châu Âu, anh giành được 10 La Liga và bốn Champions League.

Bên cạnh bộ sưu tập thành tích đồ sộ, Messi còn đi vào lòng người xem bằng lối chơi đẹp mắt, hiệu quả. Ở Messi, CĐV luôn tìm thấy khả năng ghi trung bình 50 bàn/mùa, nhãn quan chiến thuật, chuyền bóng và kỹ thuật rê dắt bậc thầy.

Trong mùa giải 2018-2019, Messi vô địch La Liga, ghi nhiều bàn nhất và cũng là cầu thủ chuyền dọn cỗ hiệu quả nhất châu Âu. Đây là lý do giải thích tại sao dù không giành được Champions League, anh vẫn nhận được hàng trăm lá phiếu bầu giải The Best FIFA.

Thanh Quý (theo Goal)