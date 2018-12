Messi dự lễ trao giải The Best dù không vào Top 3

Van Bommel: 'Có đoạt Quả Bóng Vàng hay không, Messi vẫn hay nhất' / Messi vượt Ronaldo, dẫn đầu về số hat-trick tại Champions League

Messi được mời tham dự Gala bóng đá FIFA ngày 24/9 là do có tên trong danh sách ứng viên của một giải khác, Đội hình tiêu biểu năm 2018. Bên cạnh The Best và Đội hình tiêu biểu, Gala còn trao các giải Bàn thắng đẹp nhất, Nữ cầu thủ hay nhất, HLV bóng đá nam, HLV bóng đá nữ của năm và giải Fair Play.

Theo tờ Marca, Messi đã đồng ý tới dự. Nhiều cầu thủ khác của Barca cũng sẽ có mặt.

Theo nhiều HLV và ngôi sao bóng đá, việc Messi không lọt vào Top 3 giải The Best năm nay là kết quả bất hợp lý. Trong mùa giải 2017-2018, M10 vừa là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, vừa là người kiến tạo hiệu quả nhất trên sân cỏ châu Âu.

Messi là người ''ngoài cuộc'' của giải The Best năm nay.

Việc cầu thủ từ chối tham dự Gala bóng đá FIFA từng xảy ra không ít lần, ngay cả khi có tên trong Top 3. Ronaldo và Messi đều từng có ít nhất một lần không tham dự.

Không chỉ Gala bóng đá FIFA, giải Cầu thủ hay nhất UEFA cũng vừa rơi vào cảnh Top 3 không có mặt đầy đủ. Đêm trao giải chỉ có sự hiện diện của Modric và Salah, trong khi Ronaldo không tham dự vì lý do cá nhân. Tại đây, UEFA trao giải cho Modric.

Thanh Quý