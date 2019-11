Merson: 'Arsenal nên hỏi mua HLV Rodgers từ Leicester'

Cựu danh thủ Paul Merson khuyên Arsenal thay Emery bằng Rodgers, người đang thành công tại Leicester City.

"Tôi nghĩ Rodgers là một trong những HLV hay nhất Ngoại hạng Anh hiện nay. Nếu tôi là lãnh đạo Arsenal, tôi sẽ gọi cho Leicester City và hỏi: các anh muốn bao nhiêu để giải phóng Rodgers?", Merson hướng dẫn.

Brendan Rodgers đang đưa Leicester trở lại nhóm đầu. Ảnh: PA

Dưới sự dẫn dắt của Rodgers, Leicester City hiện xếp thứ hai Ngoại hạng Anh 2019-2020. Họ kém tám điểm so với đội dẫn đầu Liverpool, hơn chỉ số phụ so với Chelsea và hơn một điểm so với đương kim vô địch Man City.

Leicester City cũng là đội mới thắng Arsenal, với tỷ số 2-0. Sau thất bại thứ ba từ đầu mùa, Arsenal đang xếp thứ sáu với 17 điểm, kém tám điểm so với mục tiêu Top 4.

"Nếu chấp nhận trả 90 triệu USD để mua Nicolas Pepe - một cầu thủ chạy cánh chưa từng chơi tại giải Ngoại hạng Anh và mới chỉ có kinh nghiệm Ligue 1, thì tôi sẵn lòng trả 50 triệu để chiêu mộ Rodgers ngay sáng mai", Merson thúc giục đội bóng cũ.

Rodgers từng suýt vô địch Ngoại hạng Anh khi dẫn dắt Liverpool mùa 2013-2014. Ngoài ra, ông cũng có bảng thành tích nổi bật trong thời gian làm việc tại Swansea và Celtic.

Merson chia sẻ thêm: "Với những gì Rodgers từng làm tại Swansea, Celtic, Liverpool và nay là Leicester, nếu chiêu mộ, Arsenal nên cho ông ấy kế hoạch sáu năm và để ông ấy làm những gì ông ấy muốn. Rodgers sẽ giúp các cầu thủ tiến bộ".

Thanh Quý (theo Daily Mail)