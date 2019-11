Mẹ Ronaldo: 'Mafia bóng đá khiến con tôi mất nhiều danh hiệu'

Mẹ của Cristiano Ronaldo, bà Dolores Aveiro cho rằng, các cơ quan quản lý bóng đá cư xử bất công đối với con trai.

"Nếu không có mafia bóng đá, con trai tôi đã có thêm nhiều danh hiệu (cá nhân) cấp quốc tế. Nếu con trai tôi là người Tây Ban Nha hoặc Anh, họ đã không đối xử như những gì họ từng làm", bà Dolores Aveiro cáo buộc trên một kênh truyền hình Bồ Đào Nha.

Bà Aveiro đòi sự công bằng cho con trai. Ảnh: Marca.

Ronaldo từng giành năm Quả Bóng Vàng, kỷ lục mà anh đang chia sẻ với Lionel Messi. Một trong hai danh thủ có thể sẽ có danh hiệu thứ sáu, nếu chiến thắng trong cuộc đua năm nay.

Ronaldo bắt đầu rời xa danh hiệu cá nhân từ năm 2018, khi thua Luka Modric trong các cuộc đua Cầu thủ hay nhất UEFA, The Best và Quả Bóng Vàng. Lý do chủ yếu dẫn đến thất bại là tuyển Bồ Đào Nha mà anh là một thành viên dừng bước ở vòng 1/8 World Cup.

Năm nay, vận may vẫn chưa mỉm cười với Ronaldo. Anh liên tục về sau Van Dijk ở giải Cầu thủ hay nhất UEFA và Messi ở giải The Best.

Thanh Quý (theo Marca)