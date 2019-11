Mbappe tin Messi giành Quả Bóng Vàng

Tiền đạo Kylian Mbappe dự đoán Messi sẽ thắng giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất năm 2019 - Quả Bóng Vàng.

Khi được yêu cầu dự đoán cầu thủ giành Quả Bóng Vàng, Mbappe trả lời: "Messi. Về mặt cá nhân, anh ấy là cầu thủ hay nhất năm 2019".

Messi là một trong những tấm gương để Mbappe noi theo. Ảnh: EFE

Cùng Messi, Mbappe là một trong 30 ứng cử viên tranh Quả Bóng Vàng. Hai người cũng từng đua tài tại giải The Best, nơi Messi về thứ nhất, trên năm bậc so với tiền đạo người Pháp.

Ở tuổi 20, Mbappe còn nhiều thời gian để đạt tới đẳng cấp của đàn anh người Argentina. Theo giới chuyên môn, những gì Mbappe cần để làm được điều đó là độ ổn định về mặt cá nhân và một đội bóng đủ hay để hỗ trợ.

"Đôi khi tôi lo lắng và sợ. Khi thất bại, bạn sẽ nghi ngờ và khi để thua một trận đấu lớn, bạn sẽ đặt câu hỏi rằng, liệu đây đã là điểm kết thúc? Thật tuyệt là điều đó đã kết thúc. Nó không tồn tại lâu vì trong bóng đá, bạn không có nhiều thời gian để suy nghĩ", Mbappe lạc quan.

Công tác bỏ phiếu bầu chọn Quả Bóng Vàng kết thúc hôm 8/11. Tạp chí France Football sẽ công bố kết quả vào ngày 2/12.

Theo giới chuyên môn, Messi không phải là ứng cử viên nặng ký duy nhất. Nhờ thành tích giành Champions League với Liverpool, ba ngôi sao gồm Mane, Salah và Van Dijk đều có cơ hội lớn.

Thanh Quý (theo Goal)