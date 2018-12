Man Utd bị phạt vì lỗi đến sân muộn

Mourinho được ngồi ghế chỉ đạo trận gặp Chelsea / Sarri: 'Man Utd mạnh nhất bóng đá Anh, Mourinho giỏi nhất thế giới'

Án phạt được UEFA đưa ra đồng thời cho năm CLB, gồm Man Utd, Valencia, Napoli, CSKA Moscow và Viktoria Plzen vì nhiều lỗi khác nhau, theo Four Four Two. Với Man Utd, lỗi của đội bóng này là để giờ bóng lăn muộn hơn năm phút, bắt đầu lúc 20h05, giờ địa phương, so với dự kiến.

Man Utd chịu nhiều ảnh hưởng sau trận hòa Valencia hôm 2/10. Ảnh: PA.

Từ khách sạn Lowry, nơi "Quỷ Đỏ" đóng quân tới sân Old Trafford thông thường chỉ mất 30 phút. Nhưng vào tối 2/10 diễn ra trận gặp Valencia, xe buýt của họ mất hơn một giờ đồng hồ di chuyển.

Jose Mourinho, sau trận đấu, đã chỉ trích lực lượng an ninh gây ra sự cố này. Theo HLV người Bồ Đào Nha, cảnh sát đã từ chối làm nhiệm vụ hộ tống CLB nhưng không hề báo trước.

Man Utd phải nộp phạt hơn 17.000 đôla cho sự vụ này, dù trận đấu vẫn được UEFA đồng ý cho diễn ra bình thường. Việc di chuyển không suôn sẻ gián tiếp ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của thầy trò Mourinho. Họ bị Valencia cầm hòa 0-0. "Bầy Dơi" cũng bị phạt trong trận này, khi để CĐV bắn pháo hoa trên sân, và phải nộp hơn 1000 đôla.

Cũng là đốt pháo hoa, nhưng đội chủ nhà Napoli bị phạt số tiền lớn hơn Valencia nhiều lần. Trong cuộc tiếp đón Liverpool, CĐV Italy đốt pháo sáng trên sân San Paolo, khiến Napoli phải nộp gần 40.000 đôla.

Bên cạnh lỗi đốt pháo, á quân Serie A mùa trước còn bị buộc tội chặn các lối lên cầu thang. Đây là hành vi mà CSKA Moscow cũng mắc phải, và nộp phạt gần 14.000 đôla. Đại diện của CH Czech,Viktoria Plzen bị phạt 11.500 đôla vì để CĐV ném vật thể lạ xuống sân.

Thắng Nguyễn