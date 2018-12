Màn rước Cup bằng trực thăng của CĐV Hải Phòng đổ bể

CĐV Hải Phòng tự đặt Cup tặng cho đội. Ảnh: Phong Gió.

Hải Phòng thua Hà Nội T&T trong cuộc đua vô địch V-League 2016. Tuy nhiên, người hâm mộ đất cảng tự bỏ tiền, mua Cup có hình dáng tương tự để tặng đội nhà. CĐV Văn Trần Hoàn lên kế hoạch dùng trực thăng chở Cup từ Hà Nội về Hải Phòng, tổ chức đón rước với hàng nghìn người tại sân Lạch Tray. Tuy nhiên, Công an Hải Phòng không đồng ý cho tổ chức sự kiện trên vì lý do an ninh.

CĐV Văn Trần Hoàn thay đổi phương án. Anh cho trực thăng bay từ Hà Nội về Hải Phòng, lượn trên sân Lạch Tray. Trực thăng không được phép hạ cánh nên ngay lập tức bay trở lại Gia Lâm (Hà Nội). Chỉ có khoảng 100 CĐV Hải Phòng đứng trước cửa sân Lạch Tray chứng kiến giây phút trực thăng vòng qua.

Hải Phòng kết thúc V-League 2016 với 50 điểm, bằng Hà Nội T&T. Tuy nhiên, do thua về hiệu số bàn thắng bại, đội bóng đất Cảng phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao chức vô địch.

Người góp công lớn nhất trong thành công của Hải Phòng là HLV Trương Việt Hoàng. Hợp đồng của ông với đội bóng chủ sân Lạch Tray đã hết hạn nhưng đến lúc này đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn.

