Man City - West Ham đá lại ngày 19/2

Trận Ngoại hạng Anh vòng 26 giữa Man City với West Ham bị hoãn do Siêu bão Ciara sẽ đá lại vào ngày 19/2.

Man City và West Ham sẽ so tài lúc 19h30 thứ Tư 19/2, giờ London. Theo lịch đấu trước đó, trận cầu này lẽ ra đã diễn ra từ hôm Chủ nhật 9/2. Nhưng do điều kiện thời tiết xấu vì siêu bão Ciara, và quan ngại cho an toàn của người hâm mộ cùng đội ngũ nhân viên, nên các bên liên quan quyết định hoãn.

Ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này, Man City hạ West Ham 5-0 ngay trên sân khách. Ảnh: Reuters.

Trận đá lại sẽ khiến Man City và West Ham phải rút ngắn kỳ nghỉ đông. Sau khi trở lại cuối tuần này, Man City phải đá sáu trận chỉ trong 19 ngày. Các đối thủ tiếp theo của thầy trò Guardiola sẽ lần lượt là Leicester ngày 22/2, Real Madrid (26/2), Aston Villa (1/3), Sheffield Wednesday (4/3) rồi Man Utd 8/3.

Trận đá lại giữa Man City với West Ham là lần hiếm hoi một trận Ngoại hạng Anh diễn ra cùng ngày với lịch đấu của các Cup châu Âu. Ngày 19/2, dàn sao của Guardiola sẽ ra sân thi đấu sớm 30 phút so với giờ bóng lăn các trận Tottenham - RB Leipzig và Atalanta - Valencia thuộc vòng 1/8 Champions League.

Trước đây, LĐBĐ châu Âu (UEFA) không cho phép các CLB thuộc liên đoàn thành viên xếp lịch đá lại trùng ngày với các trận ở Cup châu Âu. Nhưng từ 2017, UEFA đã bỏ quy định này.

Man City hiện xếp thứ nhì tại Ngoại hạng Anh, kém đầu bảng Liverpool 22 điểm qua 25 vòng. West Ham thì đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, khi đứng thứ ba từ dưới lên với chỉ 24 điểm.

Thảo Nguyên (theo Sky Sport)