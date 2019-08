Loạt kênh tiếp sóng trận bóng đá nam Thái Lan - Việt Nam

Trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2020 được tiếp sóng trên nhiều kênh, trong đó có VTV và hệ thống digital của Next Media.

Theo thông cáo từ VOV, trận lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; báo điện tử VOV (VOV.VN), báo điện tử VTC News, ứng dụng VOVMedia, VTC NOW; hệ thống digital của Next Media, kênh fanpage Next Sport, Youtube Next Sport và trang fanpage cũng như youtube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Channel.

Đến chiều ngày 27/8, Next Media cho biết đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng trận đấu gồm: VTV5, VTVCAB, THVL, HTV, Truyền hình Nhân dân, K+, BTV2, My TV và MyTVnet..

Next Media cho biết chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng trận đấu giữa Thái Lan - Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2020.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam) đã đạt được thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) về việc sản xuất và phát sóng các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trong khuôn khổ vòng loại "Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022" khu vực châu Á.

Next Media là đơn vị độc quyền và phát sóng đầy đủ các trận bóng trên nền tảng miễn phí hoặc trả tiền thông qua hạ tầng truyền dẫn vệ tinh, hạ tầng truyền dẫn mặt đất, hạ tầng truyền dẫn cáp, IPTV, phát thanh, Internet (gồm mạng xã hội và mạng video như Facebook, Youtube, Dailymotion...), mạng di động lẫn trình chiếu công cộng tại Việt Nam và thế giới.

Next Media cho biết sẽ kiểm soát chặt những bản quyền mà họ đang nắm giữ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Các trận đấu có tuyển Việt Nam sẽ được trực tiếp trên hệ thống digital của Next Media.

Trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2020, khán giả sẽ được xem trực tiếp các trận đấu đáng chú ý của tuyển Quốc gia Việt Nam gồm: trận đấu diễn ra tại Thái Lan ngày 5/9 (Thái Lan - Việt Nam) và các trận đấu diễn ra tại Việt Nam: ngày 10/10 (Việt Nam - Malaysia), ngày 14/11 (Việt Nam - UAE), ngày 19/11 (Việt Nam - Thái Lan), ngày 4/6/2020 (Việt Nam -Indonesia).

Sáng 1/8, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Thái Lan. Tại đây, đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ có 3 ngày tập luyện làm quen với khí hậu cũng như sân bãi trước khi bước vào cuộc đối đầu với đội chủ nhà 19h ngày 5/9.

Vạn Phát