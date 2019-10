Liverpool - Leicester: Ngày về của Rodgers

Bốn năm sau khi rời Anfield, HLV Brendan Rodgers trở lại với một khát vọng rất rõ ràng: ngăn mạch trận toàn thắng của đội bóng cũ.

* Liverpool - Leicester: 21h hôm nay 5/10, giờ Hà Nội.

Bốn năm trước, tin Brendan Rodgers rời Liverpool như khiến cả thế giới bóng đá ngỡ ngàng. Đang ở trên sóng truyền hình trực tiếp, khi nghe MC Ed Chamberlin thông báo tin này, Thierry Henry đã sửng sốt đến mức lấy tay đặt lên đùi của Jamie Carragher, như không thể tin những gì ông vừa nghe được. Hành động vụng về và hài hước ấy đã viral trên các mạng xã hội đến tận bây giờ.

Henry sốc khi nghe tin Liverpool sa thải Rodgers Thierry Henry sốc khi biết tin Rodgers bị Liverpool sa thải.

Hôm ấy là ngày 4/10/2015, Liverpool sa thải Liverpool. Hôm nay, bốn năm sau, hay 1662 ngày kể từ thời điểm tồi tệ nhất sự nghiệp, Rodgers trở lại Anfield lần đầu tiên, cùng CLB mới của ông. Leicester City, đội bóng đang đạt phong độ rất cao, sẽ làm mọi cách để đặt dấu chấm hết cho khởi đầu hoàn hảo của Liverpool.

Bốn năm cách xa Anfield cũng là bốn năm bão tố trong cuộc đời của nhà cầm quân 46 tuổi. Trong thời gian đó, ông đã ly dị, tái hôn, thất nghiệp, nhập viện cấp cứu, bị trộm tấn công nhà, giành những danh hiệu đầu tiên trong đời cầm quân, trở thành "Đấng cứu thế" lẫn kẻ bị nguyền rủa tại Celtic chỉ trong một ngày.

Hôm nay, Rodgers sẽ trở lại Anfield trong tư thế của một kẻ ngẩng cao đầu, vì Leicester của ông đang xếp ở vị trí thứ ba và đang chơi thứ bóng đá bay bổng. Nhưng đối diện với những khán đài quen thuộc và mặt sân quen thuộc, làm sao Rodgers có thể ngăn được những ký ức ùa về? Trận cuối cùng của Rodgers trên cương vị HLV Liverpool là một trận derby, hòa 1-1 trên sân Everton. Liverpool kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 10. Một cuộc gọi từ đại diện của Fenway Sports Group chuyển đến thông điệp: ông đã bị sa thải.

Rodgers và những tham vọng của ông cùng Liverpool tan biến như bong bóng xà phòng sau mạch kết quả tồi tệ đầu mùa 2015-2016. Ảnh: Reuters.

Rodgers nhớ lại: "Chủ Nhật tin sa thải lên báo, thì sang thứ Hai, những lời mời làm việc đã xuất hiện". Nhưng ông đâu thể lao vào công việc sớm thế, còn phải ve vuốt vết thương đã chứ. Rodgers đã đến Liverpool với rất nhiều hoài bão, cùng 180 trang đề án với hy vọng mang "The Kop" trở lại thời kỳ hoàng kim. Liverpool đâu chỉ là đội bóng, đó còn là hùng tâm của Rodgers - một người muốn trở thành một Sir Alex Ferguson mới của Ngoại hạng Anh. Phải mất bảy tháng sau khi bị Liverpool sa thải, Rodgers mới nhận lời làm việc tiếp theo, từ Celtic. Ngày ông ra mắt đội bóng Scotland, một sân khấu được dựng lên ở sân Parkhead và có 13.000 CĐV đến chào đón ông.

Chỉ vài ngày sau khi nhận tin bị Liverpool sa thải, Rodgers phải nhập viện trong một chuyến đi đến Dubai. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể ông đã bị suy kiệt vì những cơn stress dai dẳng suốt nhiều tuần trước đó. Ông đã rất muốn tiếp tục làm việc tại Liverpool và lên kế hoạch cho một cuộc tái thiết, nhưng cũng biết mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát nữa. Gần như cùng lúc, cuộc hôn nhân với người vợ Susan, đổ vỡ sau 14 năm chung sống. Họ đành kéo nhau ra tòa ly dị.

Bảy tháng sau đó, Rodgers xuất hiện ở Celtic, không còn dấu vết của những đại biến. Vào lúc ấy ông đang sống tại London, rất thư giãn, thường xuyên gặp bàn bè tán gẫu, thức dậy lúc sáu giờ rưỡi sáng và tập cùng HLV thể lực riêng. Khi đến Glasgow, Rodgers đã hoàn toàn sẵn sàng cho một thử thách mới, với sức khỏe tốt, nụ cười rạng rỡ và làn da rám nắng.

13.000 CĐV Celtic chào đón Rodgers CĐV Celtic chào đón Rodgers tại Parkhead.

Cũng như khi nhận việc tại Liverpool, Rodgers nhấn mạnh ông không chỉ là một HLV đơn thuần. Ông muốn tham gia sâu hơn vào công tác quản lý đội bóng. Ngay buổi đầu tiên dạo quanh trung tâm huấn luyện Lennoxtown của Celtic, ông chỉ ra ngày: tại sao phòng làm việc của đội tuyển trạch lại rộng hơn và có view đẹp hơn phòng của HLV trưởng. Thế là những tuyển trạch viên phải dời sang một chỗ khác, nhường chỗ cho Rodgers. Rồi ông bắt đầu áp những tiêu chuẩn khắt khe của Ngoại hạng Anh lên Celtic và ép mọi người phải làm được. Ông cố thức tỉnh một đội bóng thành công nhưng không có lối chơi rõ ràng dưới thời vị tiền nhiệm Ronny Delia.

Rodgers đưa cho Dermot Desmond, cổ đông lớn của Celtic, và Giám đốc điều hành Peter Lawwell một bản copy của "Một Tầm nhìn, Một Đội bóng" (One Vision, One Club), một bản kế hoạch chi tiết do chính ông viết ra, dùng để áp dụng cho các đội bóng mà mình cầm quân. Các cầu thủ Celtic được phát một tài liệu ngắn hơn, mô tả chi tiết triết lý bóng đá mà ông theo đuổi lẫn thời khóa biểu cho các hoạt động tập luyện sắp tới. Những cầu thủ có con nhỏ chuẩn bị nhập học thì rất ấn tượng và cảm kích, vì Rodgers bảo họ có thể tập muộn hơn một chút, để có thể đưa con đến trường.

Các cầu thủ rất thích cách vị tân HLV xem hết mọi bàn thắng Celtic ghi được và bị lọt lưới mùa trước. Khi mời Scott Brown đến nhà riêng ở London để ăn tối, Rodgers mời luôn vị này làm bếp trưởng của ông tại Celtic. Vì Rodgers muốn các cầu thủ phải ăn theo thực đơn của ông.

Rodgers hoàn toàn có thể rời Celtic dù chưa cầm quân một trận nào. Lúc ấy, tuyển Anh đang tức tốc tìm một HLV mới sau khi Roy Hodgson nghỉ hưu. Và FA đã liên lạc với Rodgers. Câu trả lời của ông là "Không". Ông nói: "Làm sao tôi bỏ Celtic được. Tôi đến đây vì tôi yêu CLB này mà. Tôi đang làm việc mà tôi mơ ước rồi. Làm sao kéo một CĐV của Celtic bỏ công việc tại Celtic được?".

Với Celtic, Rodgers nhanh chóng gặt hái thành công và đoạt những danh hiệu đầu tiên trong đời cầm quân. Ảnh: Reuters.

Rodgers rất hay dùng cụm từ "công việc mơ ước" trong thời gian làm việc ở Celtic. Nhưng công việc mơ ước ấy đã khởi đầu với một kết quả ác mộng, khi Celtic để thua 0-1 trước Lincoln Red Imps, một CLB của Gibraltar. Ông trấn an mọi người: "Không có gì phải hoảng". Đấy không phải là một sự lạc quan suông, vì sau đó Celtic đã lao đi như một chuyến tàu không gì cản nổi. Ông thổi sức sống mới vào Celtic, giúp đội bóng chơi thứ bóng đá rất đẹp và hiệu quả. Họ giành cú ăn ba ở mùa đầu tiên và lập kỷ lục 47 trận không thua ở giải quốc nội, được báo chí đặt cho biệt danh "bất khả chiến bại". Họ pressing, họ cầm bóng, họ ghi bàn không biết mệt mỏi.

Rồi tất cả sớm nhận ra: Rodgers quá giỏi so với mặt bằng chung của bóng đá Scotland. Dù có nghĩ thế, ông cũng chưa từng nói với ai. Rodgers vẫn tỏ ra lịch sự và tôn trọng các đồng nghiệp. Ở giải quốc nội, ông giành mọi danh hiệu có thể. Trong gần ba mùa ở Scotland, ông cùng Celtic đoạt đến bảy chiếc Cup, được các CĐV tông sùng. Cuộc sống cá nhân của ông cũng gần như viên mãn khi Rodgers cưới người vợ thứ hai, Charlotte, vào năm 2017.

"Ông ta đã nâng cao trình độ của giải Scotland", Andy Walker của đài Sky Sports, cũng là một cựu tiền đạo của Celtic, phát biểu. "Tôi không nghĩ Rangers có được cái gật đầu làm việc của Steven Gerrard nếu trước đó Brendan không đến Glasgow. Brendan rõ ràng là một bom tấn của giải đấu. Các cầu thủ Celtic nói với tôi tất cả đều đã chuyên nghiệp lên rất nhiều dưới thời ông ấy. Khả năng đi vào từng chi tiết nhỏ nhất của Brendan cũng rất phi thường".

Tất nhiên hàng xịn không thể có giá rẻ. Rodgers đòi hỏi rất cao nên kèm theo đó chi phí cũng cao. Sân bóng và trang thiết bị ở Lennoxtown đều được nâng cấp, một sân cỏ lai Desso được lắp đặt tại Celtic Park. Trong một trận đấu sân khách, họ thuê hẳn chuyên cơ xa xỉ từng được Madonna sử dụng. Quỹ lương của Celtic đội lên thành 59 triệu bảng mỗi năm (tương đương 72 triệu USD), trong khi tổng lương của đại kình địch Rangers chỉ là 17,5 triệu bảng, của Aberdeen là 7,7 triệu bảng. Chỉ riêng Rodgers đã lĩnh lương 2,3 triệu bảng mỗi năm, gấp ba HLV cũ Delia.

Giải vô địch Scotland dần trở nên quá nhỏ bé so với tài năng và tầm vóc của Rodgers. Ảnh: TSS.

Nhưng Rodgers cho thấy đắt xắt ra miếng. Khi tình cờ phát hiện một CĐV trẻ có những phân tích thông minh về màn trình diễn của Celtic tại Cup châu Âu trên một diễn đàn online, Rodgers mời anh ta đến Lennoxtown nói chuyện. Quá ấn tượng, ông mời anh này vào luôn Ban huấn luyện.

Dù vậy, ban lãnh đạo Celtic liên tục đặt câu hỏi: có cần phải dùng nhiều tiền đến vậy chỉ để đứng đầu Scotland, vì Rodgers rõ ràng không tạo được dấu ấn tại châu Âu. Những lần liên tiếp xuất hiện ở vòng bảng Champions League đã mang về cho Celtic 60 triệu bảng, nhưng họ dễ dàng bị các đối thủ hùng mạnh đè bẹp. Thua 0-5 trước PSG, 0-7 trước Barca là những thất bại nặng nề nhất mà Celtic từng hứng chịu tại châu Âu. Ban đầu ông tuyên bố sẽ giúp Celtic thường xuyên góp mặt ở vòng 1/8, nhưng về sau, Rodgers thừa nhận sức mạnh tài chính của các CLB hàng đầu khiến Celtic vẫn còn cách họ quá xa.

Thế là Rodgers và ban lãnh đạo bắt đầu căng thẳng. Ông muốn ký với John McGinn của Hibernian nhưng Celtic rút thương lượng, và anh này chuyển sang Aston Villa. Mối quan hệ giữa ông và tiền đạo Moussa Dembele căng thẳng và anh này muốn chuyển nhượng cho bằng được. Những cầu thủ Rodgers muốn mang về đều bị CLB chê đắt. Họ chịu đựng nhau thêm 5 tháng nữa, trước khi thông tin Rodgers sẽ sang Leicester nổ ra.

Đấy thực sự là một quả bom, không chỉ vì Rodgers đem theo toàn bộ Ban huấn luyện trở lại Anh, mà còn vì tính thời điểm. Khi Rodgers đồng ý sang Leicester, Celtic vẫn đang trong cuộc đua giành cú ăn ba... mùa thứ ba liên tiếp. Các CĐV trưng biểu ngữ trên khán đài: "Ông đổi sự bất tử để lấy sự tầm thường. Ông không phải là người của Celtic, mà chỉ là một tên phản bội". Một nhóm CĐV đã sáng tác bài hát: "Hy vọng ông chết trong lúc ngủ, Brendan Rodgers, với một viên đạn của IRA".

Rodgers bị sốc khi trong thời gian làm việc tại Leicester, một phóng viên Scotland đến và cho biết ở Celtic, CĐV vẫn chửi ông như hát hay trong mọi trận đấu. Ông trở thành người bị Celtic thù nhất kể từ sau Mo Johnson, người gia nhập đại kình địch Rangers vào năm 1989. Sau khi có tin Rodgers trở lại Anh, căn nhà của ông tại Glasgow bị trộm viếng, chúng khoắng sạch sẽ đồ đạc khi vợ và đứa con gái riêng của vợ trốn trong phòng ngủ.

Với Leicester, Rodgers đang nuôi tham vọng giành lại sự thừa nhận tại Ngoại hạng Anh - điều mà ông ít nhiều chưa có khi rời Liverpool trong thất bại. Ảnh: PA.

"Tôi rất buồn vì mọi thứ đã kết thúc như thế này", Chris Sutton nói. "Quyết định của Rodgers đã hủy hết toàn bộ những thành tựu mà ông từng có tại Celtic. Nhưng tôi hy vọng thời gian có thể làm dịu đi căng thẳng vì ông ấy quả thực là một HLV phi thường trong lịch sử Celtic. Và Brendan cũng đạt được nhiều điều từ CLB này. Ông có cơ hội trở lại với bóng đá sau kết thúc ở Liverpool. Ông giành được những danh hiệu đầu tiên và được yêu quý trở lại".

Rodgers cũng đang được yêu quý như thế tại Leicester City. Những hiệu ứng tích cực mà ông từng tạo ra tại Celtic đang được tái hiện tại Leicester. Và hôm nay ông trở lại Anfield.

Thierry Henry, đừng đặt tay lên đùi Jamie Carragher nếu chứng kiến một kết cục gây sốc nào đó nhé!

Hoài Thương