Leicester cảnh báo các đối thủ Top 4

HLV Brendan Rodgers tin tưởng vào việc Leicester City sẽ tiếp tục tiến bộ trong năm 2020.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phát triển và cải thiện. Mùa giải mới chỉ đi qua giai đoạn một. Tiềm năng của Leicester khiến tôi thực sự phấn khích", HLV Rodgers cho biết.

Brendan Rodgers đang thành công trong vai trò HLV Leicester. Ảnh: Reuters

Sau 21 vòng, Leicester đang xếp thứ hai với 45 điểm. Họ kém 13 điểm so với Liverpool, đội mới chơi 20 trận, nhưng nhiều hơn một điểm so với đương kim vô địch Man City và chín điểm so với đội xếp thứ tư Chelsea.

So với cùng giai đoạn ở mùa 2015-2016, khi Leicester đăng quang dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Claudio Ranieri, đội bóng của Rodgers thậm chí có số điểm cao hơn. Điều này có nghĩa, nếu Liverpool không thực sự nổi trội mùa này, Leicester mới là ứng cử viên số một cho chức vô địch. "Chúng tôi phải duy trì sự khao khát. Tôi muốn phát triển đội bóng và cầu thủ, để rồi xem chúng tôi sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí nào", Rodgers nói thêm.

Trong trận gần nhất, Leicester thắng 3-0 ngay trên sân của Newcastle. Họ đạt được điều này ngay cả khi không có Jamie Vardy, tiền đạo đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Cựu cầu thủ của Newcastle, Ayoze Perez chứng tỏ được giá trị khi mở tỷ số cho Leicester ở phút 36. Sau đó, James Maddison và Hamza Choudhury phát huy lợi thế bằng hai bàn tiếp theo. Rodgers ca ngợi: "Perez đã có màn trình diễn tuyệt vời về năng lượng, thái độ thi đấu và khả năng gây áp lực. Cậu ấy đang thích nghi với một phong cách mới. Cậu ấy từng chơi cho Newcastle với vai trò lùi sâu hơn. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, thông minh, luôn nỗ lực và biết cách ghi bàn".

Thanh Quý (theo Mirror)