Lampard: 'Chelsea thua vì những tình huống trong cấm địa'

AnhHLV Lampard cho rằng Chelsea chơi tốt và không đáng thua Man City ở trận đấu tối 23/11.

"Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời và kiểm soát trận đấu, dù không hoàn toàn. Chúng tôi không may ở bàn thua đầu tiên, trước khi trận đấu bị đảo chiều bởi tuyệt phẩm của Mahrez", Frank Lampard nói trong chương trình "Match of the day" sau khi thua Man City. "Có lẽ hàng thủ chúng tôi đã không theo kịp những pha di chuyển của Man City. Chelsea đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn, nhưng tôi thất vọng về một số tiểu tiết trong trận".

Lampard có thành tích không tốt khi đấu những đội mạnh tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Chelsea là đội hiếm hoi kiểm soát bóng nhiều hơn Man City. Thầy trò Lampard mở tỷ số phút 21, nhờ công của N'Golo Kante, trước khi thua ngược trong vòng tám phút vì những pha dứt điểm bất ngờ của Kevin De Bruyne và Riyad Mahrez.

"Mọi người dường như đã quá để tâm đến những trận thua trước Liverpool và Man City. Liverpool và Man City có thành quả như ngày nay nhờ làm việc chăm chỉ cùng nhau trong thời gian dài", Lampard nói tiếp. "Hai bàn thua của Chelsea trận này đều đến trong cấm địa. Đó không phải thứ mà bạn có thể đặt ra quy tắc trong một trận đấu, cũng như lý giải cho việc thắng hay thua trận. Tôi tin, sau trận Man City - Chelsea, khán giả không thể nghĩ điều gì khác ngoài việc đây là hai đội rất mạnh".

Man City là đội bóng lớn thứ ba ở Ngoại hạng Anh khiến Chelsea thua cuộc, sau Man Utd và Liverpool. Dẫu vậy, Lampard vẫn ca ngợi đối thủ: "Man City là hình mẫu tuyệt vời để theo đuổi. Chúng tôi hiện mới ở đầu quá trình tái thiết. Một vài cầu thủ Chelsea thậm chí vừa chân ướt chân ráo lên chơi từ giải hạng Nhất. Dù vậy, chúng tôi muốn gặt hái nhiều thành công hơn nữa".

Thắng Nguyễn (theo Goal)