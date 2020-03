Klopp nghĩ đến cầu thủ cả lúc ngủ

HLV Jurgen Klopp thừa nhận không lúc nào trong đầu không hướng đến các cầu thủ Liverpool.

"Ngoại trừ lúc ngủ, thời gian còn lại - thực ra thì gần như cả khi ngủ - tôi nghĩ về các cầu thủ", ông nói. "Tôi không muốn như thế nhưng nó vẫn xảy ra. Đó là bởi có quá nhiều thông tin trong đầu. Với tôi, điều quan trọng nhất là giúp một cầu thủ có thể trạng tốt nhất vào lúc thích hợp và chúng tôi đang làm điều đó nhờ chế độ dinh dưỡng, tập luyện và huấn luyện chiến thuật".

Klopp thường được các cầu thủ ông huấn luyện quý trọng. Ảnh: Reuters.

Sau 29 vòng đấu, Liverpool đang đứng đầu Ngoại hạng Anh với cách biệt 25 điểm so với đội đứng thứ hai Man City. Chỉ cần thắng hai trong chín trận còn lại, họ sẽ đủ điểm vô địch. Tuy nhiên, do Covid-19, giải đấu đang trì hoãn. Klopp không thể gặp các cầu thủ do mỗi người đều tự cách ly tại nhà. Ông giữ liên lạc với họ qua những ứng dụng chat trên điện thoại.

"Sau thời gian làm việc, các cầu thủ về nhà. Nhưng khi ấy, vẫn cần quan tâm đến họ. Đó là cuộc sống cá nhân của họ nhưng mọi thứ đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu. Tôi không giả vờ là mình quan tâm. Việc hiểu được những người bạn làm việc cùng rất quan trọng. Bạn phải hiểu tại sao một cầu thủ quyết tâm hơn những người khác", Klopp thừa nhận. "Tôi nghĩ bản thân phải hiểu họ. Điều đó làm nên một mối quan hệ. Họ có thể tâm sự với tôi và điều đó rất quan trọng. Tôi muốn nói chuyện riêng với từng cầu thủ sau mỗi trận thắng 4-0 hay thua 0-4. Cuộc nói chuyện không bị ảnh hưởng bởi kết quả của trận đấu. Mỗi cầu thủ có những chuyện cá nhân và cá tính riêng. Nếu hai yếu tố này kết hợp tốt với nhau, mọi chuyện sẽ ổn".

Klopp được biết đến là người có khả năng gắn kết đội hình rất lớn - yếu tố quan trọng để triển khai lối đá pressing giàu thể lực, đòi hỏi từng cầu thủ phải hy sinh cho người khác. Ông được học trò nể trọng vì khiến mỗi người cảm thấy họ có giá trị. "Tôi thành thực tuyệt đối. Không phải lúc nào tôi cũng nói sự thật nhưng đó là bởi tôi không nói. Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ trả lời thật. Tôi không bao giờ nói dối cầu thủ. Nếu tôi nói họ có cơ hội nếu làm điều này hay điều kia, thì đó là thật. Tôi phải nhắc nhở bản thân là có thể đánh mất một cầu thủ hay một đội bóng nếu không giữ lời. Việc một HLV đánh mất phòng thay đồ là chuyện thực tế. Nhưng tôi không để điều đó xảy ra. Tôi cố không làm những việc vì lợi ích của bản thân".

Duy Đoàn (theo Sky Sports)