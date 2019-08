Klopp: 'Liverpool khiến Arsenal không có thời gian để thở'

HLV Jurgen Klopp tự hào về các cầu thủ Liverpool trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

"Khi vào giờ giải lao, tôi hỏi các cầu thủ rằng: 'Theo các cậu, đối phương cảm thấy thế nào?'. Tôi nghĩ Liverpool đã tạo ra một hiệp đấu căng thẳng, và có lẽ Arsenal chẳng có thời gian để thở", ông nói trên Sky Sports.

Liverpool gây sức ép lên Arsenal gần như trong mọi pha bóng.

Trận đấu tại Anfield hôm 24/8 chứng kiến Liverpool áp đảo về mọi mặt. Họ cầm bóng nhiều hơn (53%), dứt điểm nhiều hơn (25 so với 9), hưởng nhiều phạt góc hơn (6 so với 4) và tắc bóng dữ dội hơn (24 so với 16). Sau khi dẫn trước ba bàn, Liverpool vẫn miệt mài pressing tầm cao, khiến Arsenal gần như không thể tiếp cận khung thành do Adrian trấn giữ.

"Bản sắc của chúng tôi là sức mạnh, và sức mạnh mà chúng tôi thể hiện trong trận đấu đó thực sự đáng kinh ngạc. Trước một đối thủ chất lượng như Arsenal, bạn phải đánh bại họ bằng một cách nào đó. Chúng tôi đã làm được khi khuất phục Arsenal về mặt thể lực", Klopp nói.

Qua ba vòng, Liverpool toàn thắng và dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc thủng lưới ở tất cả các trận đã qua khiến nhà cầm quân người Đức chưa thể thỏa mãn: "Chúng tôi có thể tiến bộ, nhưng tôi hài lòng với 80% những gì đội bóng thể hiện. Chúng tôi đang cố gắng cải thiện khâu phòng ngự".

Ở vòng 4, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Burnley, vào thứ Bảy 31/8.

Thảo Nguyên