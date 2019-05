Klopp: 'Đây là bước đi đầu tiên để xích lại gần Man City'

Không thể vô địch mùa này, nhưng HLV của Liverpool tin rằng ông và các học trò còn nhiều cơ hội để bắt kịp Man City.

"Chúc mừng Man City. Chúng tôi đã làm mọi cách để cản họ nhưng dường như vậy là chưa đủ. Thật không thể tin nổi những gì họ đã làm trong cả mùa này", Jurgen Klopp trả lời Sky Sports sau trận thắng Wolves 2-0 ở vòng 38 giải Ngoại hạng Anh hôm 12/5. "Đây là ngày kỳ lạ. Chúng tôi cảm thấy ổn khi dẫn 1-0, nhưng rồi bàn thắng của Brighton vào lưới Man City khiến tất cả bị sốc. Không thể khuyên mọi người bình tĩnh lúc ấy, dù Wolves đang ở trước mắt chúng tôi. Liverpool đã phải chiến đấu và kết thúc với cách biệt hai bàn. Tôi tự hào về các học trò, nhưng rõ ràng đây không phải cách chúng tôi muốn khép lại mùa giải".

Klopp tự hào về những gì Liverpool thể hiện trong mùa 2018-2019. Ảnh: AP.

Liverpool kết thúc mùa giải với 97 điểm, con số nhiều hơn tất cả các nhà vô địch Ngoại hạng Anh khác trong lịch sử, ngoại trừ Man City hai mùa gần nhất. Chủ sân Anfield từng có lúc đến gần chức vô địch khi hơn nửa xanh thành Manchester bảy điểm vào tháng 12/2018, nhưng phong độ phập phù hồi tháng 2 và 3 năm nay đã khiến đội bóng thành phố cảng đánh mất lợi thế.

Khi được hỏi về cảm giác về nhì, Klopp chia sẻ: "Cả Liverpool lẫn Man City đều nỗ lực, làm việc cật lực. Với chúng tôi, mục tiêu đề ra cách đây vài tháng là 97 điểm, và thật tuyệt khi hoàn thành điều ấy. Chúng tôi đã viết nên lịch sử theo cách riêng của mình. Tâm trạng của tôi lúc này không tốt nhưng Liverpool còn nhiều thời gian để bước vào một trận quan trọng khác sau ba tuần nữa (chung kết Champions League)".

Dưới bàn tay nhào nặn của Klopp, Liverpool trở lại thành một thế lực của bóng đá Anh cũng như châu Âu. Họ hai năm liên tiếp vào chung kết Champions League, và mùa này cạnh tranh sòng phẳng với Man City ở đấu trường quốc nội. "Chúng tôi đã tiến bộ không ngừng trong những năm qua. So với Dortmund khi đăng quang Bundesliga, Liverpool bây giờ chơi tốt hơn. Tiếc là chúng tôi không thể vượt qua một đối thủ chơi thậm chí hay hơn mình", Klopp nói tiếp.

Alexander-Arnold nằm trong số trưởng thành vượt bậc nhờ Klopp. Ảnh: PA.

Để Man City vượt lên trong giai đoạn quyết định, Klopp cho rằng sự khác biệt giữa hai đội chỉ là may mắn. Nhà cầm quân 51 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi, cũng như Man City, đã hưởng may mắn vài lần. Nhưng bóng đá là vậy. Liverpool không may thua Man City, nhưng lại có bàn thắng muộn vào lưới Everton và Newcastle. Một mùa giải luôn rất dài, và bạn cần đối phó với bất cứ bất ngờ nào. Dù thế nào, 198 điểm trong hai mùa mà Man City sở hữu là một thành tích đáng nể. Đây mới là bước đi đầu tiên của Liverpool để xích lại Man City. Chúng tôi cần giữ phong độ ấy, nhất là khi không còn lo mất trụ cột như các năm trước".

Thắng Nguyễn