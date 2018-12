Khai mạc giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2016

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Báo Nhi Đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần FLC Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Góp mặt tại vòng chung kết năm nay là 14 đội bóng U11 Gia Bảo Hải Dương, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bảo Trang Thái Bình, Hải Phòng, TT Bóng đá Phù Đổng Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Nhân Tín Đà Nẵng, Văn Tâm Đồng Nai, Đắc Lắc, Hải An Tây Ninh, SHB Đà Nẵng, Long An và chủ nhà FLC Thanh Hóa chia thành bốn bảng thi đấu từ ngày 8/8 đến 18/8.

Trong ngày khai mạc giải đã diễn ra ba trận đấu với kết quả tại bảng B Gia Bảo Hải Dương thắng 8-1 trước Hải An Tây Ninh, Bảo Trang Thái Bình thua 2-3 trước Đắc Lắc. Trận đấu tại bảng A giữa FLC Thanh Hóa với Hải Phòng cũng khép lại với chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Nguyễn Hảo