Juventus - Atletico: Cuộc đấu giữa mũi giáo và chiếc khiên

ĐKVĐ Italy phải vượt qua một trong những hàng thủ kỷ luật nhất châu Âu nếu muốn vào tứ kết Champions League, sau khi thua 0-2 ở lượt đi ở vòng 1/8.

Italy là cái nôi của chiến thuật phòng ngự trong bóng đá. Nhưng tối 12/3, khi chạm trán Atletico Madrid, Juventus sẽ nếm món đặc sản phòng ngự do chính họ góp phần tạo ra. Trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha, hàng công của "Bà đầm già" với ngôi sao Cristiano Ronaldo phải lên tiếng nếu muốn đi tiếp.

Ronaldo và đồng đội bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Atletico ở lượt đi. Ảnh: AFP.

Diego Simeone đã tạo ra một trong những tập thể kỷ luật, khó bị đánh bại nhất châu Âu. Màn ăn mừng phản cảm sau khi Jose Gimenez nâng tỷ số lên 2-0 ở lượt đi có thể khiến Simeone bị lên án, nhưng nó thể hiện sự sung sướng của ông khi đánh bại đội bóng số một Italy lúc này bằng lối chơi phòng ngự phản công.

"Họ là một đội bóng mạnh với những cầu thủ hàng đầu ở mọi vị trí. Chúng tôi cần phải bình tĩnh, khiêm nhường và hiểu rằng bản thân đối đầu một đội bóng mạnh. Những cuộc chạm trán kiểu này chia làm hai phần, phần ở sân nhà và phần sân khách. Chúng tôi sẽ cố đưa trận đấu theo hướng mình mong muốn", Simeone tuyên bố trước trận đấu.

HLV Max Allegri thì cho rằng Juventus đã chơi tốt ở lượt đi dù thua 0-2 và mong các học trò có tâm lý thoải mái trên sân nhà. "Ở lượt đi, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một nhưng mắc sai lầm khi nghĩ mình đã thoát hiểm sau khi họ dứt điểm dội xà ngang. Juventus cần phải chơi chủ động ở lượt về và tranh thủ sự cổ vũ của CĐV nhà", ông nói.

Atletico sẽ không có tiền vệ phòng ngự Thomas Partey và tiền đạo Diego Costa do án treo giò. Thủ quân Diego Godin - người đã mở tỷ số ở lượt đi - dính chấn thương nhẹ và chưa chắc có thể ra sân. Tuy nhiên, Alvaro Morata sẽ trở lại sân nhà của Juventus - nơi anh từng thi đấu từ năm 2014 đến 2016. Đội chủ nhà sẽ không có Sami Khedira, Juan Cuadrado và Douglas Costa do chấn thương. Hậu vệ trái Alex Sandro vắng mặt do thẻ phạt. Ronaldo được nghỉ ở trận đấu gần nhất tại Serie A để có thể lực sung mãn nhất cho trận này.

Atletico là đối thủ Juventus đối đầu nhiều lần nhất mà không thể giành chiến thắng tại Champions League với một trận hòa và hai thất bại. Đội bóng Tây Ban Nha có lý do để tự tin vì trong bảy lần chạm trán các đại diện Italy tại Champions League dưới thời Simeone, Atletico chưa từng thua. Họ thắng năm và hòa hai lần. Trong bảy trận đó, Atletico chỉ để lọt lưới một bàn bởi Kaka trong trận thắng AC Milan 4-1 vào tháng 3/2014.

Tuy nhiên, phong độ trên khách của Atletico tại Champions League mùa này không cao. Họ chỉ có tám cú sút trúng đích và ghi hai bàn trong những trận đã qua. Juventus phải đặc biệt chú ý tới những tình huống cố định, không chỉ bởi Atletico là đội giỏi trong những pha bóng như thế. Sáu trong bảy bàn thua gần nhất của Juventus tại Champions League đến từ những pha bóng cố định.

Đội hình dự kiến

Juventus: Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Juanfran; Koke, Rodrigo, Niguez, Lemar; Griezmann, Morata.

Quang Huy