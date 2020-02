Học trò đề nghị Guardiola ngừng đổi đội hình

Các cầu thủ Man City đề nghị HLV Pep Guardiola ngừng đổi đội hình chính sau mỗi trận đấu.

Các cầu thủ Man City đưa ra đề nghị trong cuộc họp sau trận thua Tottenham 0-2. Tại đây, đích thân HLV Guardiola chủ động nói chuyện và mời học trò xây dựng ý kiến.

Guardiola đang bế tắc về chiến thuật và con người. Ảnh: Reuters.

Từ đầu mùa 2019-2020, nhà cầm quân người Tây Ban Nha luôn thay đổi đội hình so với trận trước. Ông dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 76 sự thay đổi, trên Frank Lampard (60), Jurgen Klopp (46) và Brendan Rodgers (44).

Guardiola cũng thường thay sơ đồ chiến thuật, nhất là khi trợ lý Mikel Arteta chuyển sang Arsenal tháng 12/2019. Man City xoay như chong chóng từ 4-3-3, 3-4-3, 3-4-1-2 đến 3-5-2.

Man City hiện đứng thứ hai Ngoại hạng Anh, với 51 điểm sau 25 trận. Những gì mà nhà ĐKVĐ làm được không quá tệ so với mùa trước, nhưng không thể so sánh với 73 điểm của đội dẫn đầu Liverpool. Việc đội bóng từng giành 100 và 98 điểm ở hai mùa trước đang kém 22 điểm so với Liverpool là một bất ngờ lớn.

Mùa trước, sau khi thua Newcastle, Man City từng có cuộc họp tương tự kéo dài 30 phút. Để rồi sau đó, thầy trò Guardiola thắng như chẻ tre ngược dòng vượt qua Liverpool.

Guardiola đang hy vọng đội bóng có thể đứng dậy một lần nữa. Đặc biệt, ông muốn các học trò chuyển sự tập trung từ Ngoại hạng Anh sang Champions League, nơi họ chuẩn bị đối đầu với Real Madrid ở vòng 1/8. Dưới sự dẫn dắt của Guardiola, Man City chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết.

Thanh Quý (theo Sport Mail)