HLV tạm quyền của Real là fan cuồng của Messi

Real sa thải Lopetegui, dùng Solari làm HLV tạm quyền / Lopetegui không lo mất việc dù thua đậm ở El Clasico

Trước khi dẫn dắt Real B, Solari làm bình luận viên cho một số tờ báo. Một trong những bài bình luận của cựu tiền vệ người Argentina có nội dung ca ngợi siêu sao đồng hương Lionel Messi.

Marca trích dẫn lời bình của Solari: ''Ghi bàn là bản năng của Messi, giống như bão, sấm sét và lốc xoáy là những hiện tượng khí quyển. Mỗi khi Messi nhận bóng, trái đất như chấn động, mọi người im lặng, còn HLV đối phương rụt cổ và đút hai tay trong túi như người vừa thấy ánh chớp và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi sấm sét. Bầu không khí trở nên run rẩy vài giây và rồi Messi ghi bàn''.

Solari rất ngưỡng mộ những gì mà Messi làm được trong sự nghiệp.

Sau khi Messi giành Quả Bóng Vàng thứ tư liên tiếp (năm 2012), Solari cũng bày tỏ quan điểm về cuộc tranh luận ai là cầu thủ hay nhất thế giới: ''Sự khác biệt giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là những gì diễn ra tại giải Quả Bóng Vàng. Cristiano là cầu thủ hay nhất thế giới vì Messi chơi môn thể thao khác. Điều thực sự đáng kinh ngạc về Messi là sự ổn định trong bốn đến năm năm qua, thứ không hề có dấu hiệu dừng lại và gần như không có ở con người''.

Solari cũng từng so sánh siêu sao đồng hương với những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá, gồm cả Pele và Maradona. Năm 2016, cựu tiền vệ này thậm chí lộ rõ sự nuối tiếc khi Real không thể có Messi. ''Messi đã đánh dấu một kỷ nguyên và không may cho chúng tôi, điều đó diễn ra ở Barca. Tôi ước điều đó diễn ra ở đây, với Real Madrid. Quả Bóng Vàng thuộc về Messi là xứng đáng và tôi hạnh phúc với tư cách một người Argentina. Real muốn có những cầu thủ hay nhất, nhưng không may là đội không thể có Messi, dù cũng sở hữu những cầu thủ tuyệt vời khác'', Solari phát biểu.

Khi còn là cầu thủ, Solari thi đấu cho Real từ năm 2000 đến 2005. Đây là giai đoạn mà ông giành được hai La Liga và một Champions League. Sau khi dẫn dắt đội Real B từ năm 2016, Solari mới được chọn làm HLV lâm thời dẫn dắt đội A thay Julen Lopetegui.

