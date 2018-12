HLV Mai Đức Chung: ‘Có gì phải sợ Thái Lan’

Nữ Việt Nam hạ Myanmar, vào chung kết tái đấu Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước chủ nhà Myanmar. Ảnh: MFF

- Tuyển Việt Nam gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối cùng của trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á, sau đó hạ Myanmar ở loạt sút luân lưu. Nhiều người nói chúng ta may mắn. Ông đánh giá sao về nhận định này?

- Bóng đá cần có may mắn. Nhưng nói tuyển Việt Nam ăn may là không đúng. Ai xem cũng thấy chúng ta đá trên chân họ. Myanmar khá bình thường, họ chỉ câu bóng bổng đua tốc độ và chờ vận may. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành vé vào chung kết.

Trực tiếp nữ Việt Nam - nữ Myanmar

- Các học trò của ông đã dẫn hai bàn trong hiệp một nhưng sang hiệp hai lại để đối phương ghi liên tiếp ba bàn. Nguyên nhân vì đâu có sự sa sút như vậy?

- Sau khi dẫn trước 2-0 khá dễ dàng, các học trò của tôi đã nghĩ đến chiến thắng. Họ có phần chùng xuống, đá với tâm lý chủ quan. Sau khi đối phương có bàn thắng, các cầu thủ có phần căng cứng về tâm lý. Trong đội cũng không có ai vực dậy tinh thần. Ví như thủ môn Kiều Trinh, cô ấy đã bị tâm lý, xử lý bóng không tốt, nhiều tình huống hoàn toàn có thể bắt gọn thì lại lúng túng và chọn giải pháp đấm bóng. Khi người dạn dày kinh nghiệm như vậy bị tâm lý thì các đồng đội cũng bị ảnh hưởng. Thời điểm đó chúng ta phải có một người hò hét, đốc thúc các đồng đội tiến lên. Tôi nói ra ở đây không phải để trách các học trò mà để rút kinh nghiệm.

Thêm nữa khán giả cũng là một phần nguyên nhân. Sân đấu chật kín người hâm mộ, hò hét khủng khiếp khiến cầu thủ của chúng ta bị lung lay. Cũng không trách được các cầu thủ bởi lâu lắm rồi họ mới đá một trận có đông khán giả đến vậy.

Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0 ở vòng bảng. Ảnh: MFF

- Ông đã nói gì để các học trò bình tâm lại, chơi tốt hơn để giành chiến thắng chung cuộc?

- Tôi nói với họ rằng đối thủ chẳng có gì đáng sợ cả, Việt Nam hoàn toàn có thể thắng. Tôi yêu cầu toàn đội hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, chơi theo cách của mình. Một phần nữa cũng nhờ chúng ta có được bàn thắng gỡ hòa phút cuối nên tinh thần đội tốt hơn, giành vé vào chung kết.

- Ông đánh giá thế nào về đối thủ Thái Lan ở trận chung kết?

- Việt Nam và Thái Lan vào chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Hai đội hiểu nhau tới chân tơ kẽ tóc vì đã đụng nhau quá nhiều rồi. Ở vòng bảng, Việt Nam chỉ dùng đội hình hai, trong khi Thái Lan sử dụng lực lượng mạnh nhất nhưng chúng ta vẫn thắng 2-0 để có được ngôi đầu bảng.

Không chủ quan nhưng thực sự chúng ta chẳng có gì phải sợ Thái Lan. Các cầu thủ phải thấy chuyện gặp họ là bình thường, để vào trận với tâm lý tốt. Trình độ hai đội không chênh lệch mấy, vấn đề quyết định của trận chung kết là tâm lý. Đội nào bị áp lực, tâm lý căng cứng sẽ thua.

HLV Mai Đức Chung hài lòng vì thể lực các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể sau các chuyến tập huấn.

- Tuyển nữ Việt Nam phải trải qua hơn 120 phút đá với Myanmar, liệu điều này có làm chúng ta thua thiệt về mặt thể lực với Thái Lan?

- Ai xem trận đấu hôm qua sẽ thấy thể lực của các cầu thủ Việt Nam rất tốt. Myanmar nổi tiếng khỏe nhưng trận bán kết vừa qua, đến hiệp phụ chúng ta còn duy trì được thể lực tốt hơn họ. Tôi tin các học trò sẽ hồi phục 100% cho trận đấu cuối cùng giải vô địch Đông Nam Á vào ngày 4/8.

Lâm Thỏa