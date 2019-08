HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tích luỹ kinh nghiệm quan trọng hơn vô địch ở giải U18'

Chiến lược gia Việt Nam tin rằng việc được cọ xát đối với các cầu thủ trẻ là quan trọng nhất, sau thất bại 1-4 ở lượt trận thứ hai bảng B trước Australia.

"Việt Nam chơi không tệ, nhưng vẫn thua Australia", HLV Hoàng Anh Tuấn nói trong cuộc họp báo sau trận thua Australia trên sân Thống Nhất (TP HM), tối qua 9/8. "Chúng ta đừng nghĩ việc Australia dự giải sẽ làm cho cơ hội vô địch của các đội Đông Nam Á bị thu hẹp. Ngược lại, chúng tôi cần xem việc được đối đầu với họ là cơ hội tốt để tích luỹ kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ. Không riêng Việt Nam, mà nhiều đội bóng khác của Đông Nam Á cũng học hỏi thêm nhiều trải nghiệm khi thi đấu với các nền bóng đá phát triển hơn".

HLV Hoàng Anh Tuấn không đặt nặng thành thành cho các cầu thủ trẻ ở giải U18 Đông Nam Á.

Trước đội bóng trẻ xứ chuột túi, các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn nhận bàn thua sớm - ngay giây 40. Sau khi để thủng lưới thêm hai bàn nữa, họ rút ngắn được tỷ số xuống 1-3 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Trong hiệp hai, dù ép sân và tạo hàng loạt cơ hội, Việt Nam vẫn không thể đảo ngược thế trận. Đội chủ nhà thậm chí nhận thêm một bàn thua nữa. "Trước trận đấu, tôi đã nhắc nhở các học trò phải tập trung khi tiếng còi khai cuộc, nhưng họ đã không làm được. Để thua sớm ba bàn thì không thể sửa sai, dù đội đã cố gắng hết sức. Các em cứ mải mê dâng cao tấn công mà không tập trung phòng ngự thì phải trả giá", nhà cầm quân quê Khánh Hoà cho hay.

Trận thua này buộc Việt Nam phải thắng Thái Lan, Singapore và Campuchia mới có cơ hội đi tiếp. "Tôi không muốn nói nhiều về các trận đã qua mà luôn động viên các học trò lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho trận tiếp theo", ông chia sẻ. "Các bạn không nên so sánh lứa cầu thủ này với lứa Công Phượng từng nhiều lần thắng Australia, mà phải so sánh xem lứa cầu thủ này của Australia với lứa từng đá với Công Phượng, Xuân Trường... để có câu trả lời. Các cầu thủ Australia có thể hình cao to hơn, và khi có bàn thắng, họ buộc các cầu thủ của tôi phải chơi nhanh, chịu nhiều áp lực nên mất sức. Tôi nghĩ, nếu có thể lực tốt hơn, Việt Nam đã có kết quả tích cực. Nhưng dù sao, các em đã cố gắng để thi đấu".

Ngày 11/8, Việt Nam sẽ gặp Singapore lúc 19h30 trên sân Gò Đậu, Bình Dương.

U18 Việt Nam (áo trắng) thua toàn diện trước Australia.

Đông Huyền