HLV Bruno tặng chiến thắng cho người hâm mộ futsal Việt Nam

“Tôi muốn gửi tặng chiến thắng này tới đông đảo khán giả hâm mộ Việt Nam. Trận đấu diễn ra vào sáng sớm ở Việt Nam, nhưng chắc chắn vẫn có rất đông người hâm mộ theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển qua truyền hình. Đó là niềm khích lệ lớn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong trận đấu sắp tới”, ông Bruno nói.

HLV Bruno đã có một chiến thuật hợp lý giúp futsal Việt Nam lần đầu tiên có chiến thắng ở sân chơi World Cup. Ảnh: Nhật Hà.

Sau khi vượt lên dẫn trước, tuyển Việt Nam để Guatemala cân bằng tỷ số ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, các cầu thủ của Bruno không sụp đổ mà đã thi đấu mạnh mẽ và hiệu quả để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. “Cầu thủ của tôi có chút sai sót trong tình huống đối thủ gỡ hòa 1-1, nhưng thật mừng vì họ đã vượt qua được áp lực rất lớn này để giữ vững thế trận và giành chiến thắng chung cuộc”, ông thầy người Tây Ban Nha nói.

“Hôm nay là trận đấu lịch sử đối với tuyển Việt Nam, bởi đây là trận đấu đầu tiên chúng ta tham dự vòng chung kết futsal World Cup. Vì vậy, chúng tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi rất hài lòng khi các cầu thủ không chỉ thể hiện sự tự tin trên sân mà còn tuân thủ tuyệt đối đấu pháp. Có thể nói rằng hôm nay đội tuyển đã có một trận đấu rất hay và kết quả đã chứng minh cho điều đó”.

Việt Nam - Guatemala: 4-2

Tác giả của hat-trick cho đội tuyển futsal Việt Nam, chân sút Trần Minh Trí, chia sẻ: “Ghi ba bàn trong một trận đấu quan trọng như thế này, tôi không nghĩ hoàn toàn là do may mắn, hoặc chỉ là một chút may mắn. Chúng tôi đã chiến thắng bằng thực lực của mình và đã tuân thủ triệt để đấu pháp của ban huấn luyện đề ra”.

Cầu thủ Việt Nam phấn khích sau chiến thắng ngày ra quân. Ảnh: Nhật Hà.

Trưởng đoàn futsal Việt Nam - ông Trần Anh Tú - thì tiết lộ: "Trước trận đấu tôi đã cho các cầu thủ xem một video ghi cảnh các CĐV ở quê nhà gửi lời chúc và động viên đội tuyển. Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, những lời chúc đó đã khích lệ toàn đội rất nhiều".

Về diễn biến trận đấu, ông nói: "Ban đầu ai cũng có chút lo lắng nhưng khi vào trận thì toàn đội đã chơi hết mình và tuân thủ chiến thuật rất tốt. Tôi khá bất ngờ khi HLV Bruno quyết định chơi pressing ngay từ đầu. Chiến thuật đó thực sự mạo hiểm, năm ăn năm thua nhưng đó là yếu tố giúp chúng ta có chiến thắng lịch sử này".

Ngày 15/9 (theo giờ Hà Nội), tuyển Việt Nam có trận đấu thứ hai gặp Paraguay.

Nhật Hà (từ Colombia)