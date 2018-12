HAGL hòa Đà Nẵng ngày khai mạc giải U13 toàn quốc

HAGL phá lệ, dự giải U13 toàn quốc / Ngôi vương giải U13 quốc gia đổi chủ

HAGL và Đà Nẵng là hai đội bóng nhận được sự quan tâm lớn sau khi quyết định tham dự giải bóng đá thiếu niên toàn quốc - Cup Mobifone 2016. Trước đây, vì nhiều lý do, hai tên tuổi đang thi đấu tại V-League không cử đại diện dự giải đấu có truyền thống 21 năm.

Đội bóng thiếu niên mà CLB phố núi cử đến giải lần này gồm các thành viên mới gia nhập học viện HAGL Arsenal JMG một năm. Trong khi đó, dù cùng độ tuổi, các cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng có thể hình và thể lực tốt hơn.

U13 HAGL (áo xanh) kiểm soát bóng tốt nhưng không tạo được những cơ hội như U13 Đà Nẵng. Ảnh: Thu Thảo.

U13 HAGL kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không tạo được những đợt tấn công sắc bén. Ngược lại, U13 SHB Đà Nẵng sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn. Trong hiệp một, tiền đạo của đội bóng sông Hàn đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn của U13 HAGL. Sang hiệp hai, nhờ lợi thế thể hình, U13 SHB Đà Nẵng tạo ra một số tình huống tạt cánh đáng chú ý, nhưng vẫn không thể ghi bàn. Hai đội rời sân với kết quả hoà 0-0.

Ở trận khai mạc, đội chủ nhà Thái Bình hòa Hải Dương 1-1 dù có bàn dẫn trước, và được hưởng một quả phạt đền ở hiệp hai. Các cầu thủ chủ nhà không lấn lướt đối thủ, nhưng lại ghi được bàn mở điểm ở phút 23 sau một pha đá phạt do công của Vũ Quốc Hùng.

U13 Thái Bình (áo trắng) bỏ lỡ một quả phạt đền vào cuối trận. Ảnh: Thu Thảo.

Tuy nhiên, lợi thế này bị san lấp trong hiệp hai khi Hải Dương có bàn gỡ ở phút 41 do công của Phạm Văn Tuyến. Trong những phút cuối trận, Thái Bình có cơ hội rất tốt để kết liễu đối thủ khi một hậu vệ Hải Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Bùi Tuấn Minh không thắng được thủ môn Nguyễn Thế Anh Tâm.

Với việc cả hai trận đấu đầu tiên của bảng A đều có kết quả hòa, Thái Bình, Hải Dương, HAGL và Đà Nẵng, mỗi đội có một điểm sau ngày thi đấu đầu tiên. Ngày mai, giải bóng đá thiếu niên toàn quốc - Cup Mobifone 2016 - sẽ tiếp tục với hai trận bảng B giữa Bình Phước gặp Công An Nhân Dân và Viettel gặp Quảng Ninh vào buổi sáng. Sang buổi chiều, hai cặp đấu ở bảng C sẽ diễn ra giữa Sông Lam Nghệ An gặp Đồng Tháp, và Bình Dương gặp Hải Phòng.

Thu Thảo