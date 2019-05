Hà Nội thoát án 'treo sân' vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

Đội ĐKVĐ V-League kháng án thành công, sẽ được tổ chức trận đấu với TP HCM như bình thường.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 21/4. Ảnh: Giang Huy.

"Ban giải quyết khiếu nại mới gửi văn bản cho CLB Hà Nội. Chúng tôi không bị treo sân một trận nhưng vẫn phải nộp phạt 70 triệu đồng", phó Giám đốc CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ với VnExpress.

Trước đó Ban kỷ luật ra án phạt "treo sân" một trận với Hà Nội do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài, ném xuống sân ở vòng 6 V-League 2019 ngày 21/4. Ngoài ra, đội bóng thủ đô cùng CLB Hải Phòng phải nộp phạt 70 triệu đồng.

Cho rằng án phạt treo sân là quá nặng, Hà Nội đã làm đơn kháng án, gửi lên Ban giải quyết khiếu nại. Kết quả, các nhà đương kim vô địch thoát cảnh phải thi đấu trên sân không có khán giả khi tiếp đón TP HCM vào ngày 27/4. Đây là trận cầu đinh của vòng 7 khi hai đội đang dẫn đầu.

"Chủ thể vi phạm trực tiếp là CĐV Hải Phòng", đại diện Ban giải quyết khiếu nại cho hay. "So sánh mức áp dụng hình phạt giữa hai CLB thì Ban tổ chức trận đấu CLB Hà Nội bị áp dụng hình phạt nặng hơn là không hợp lý vì hoạt động ném pháo sáng hoàn toàn là do lỗi CĐV Hải Phòng. Điểm b khoản 2 Điều 68 quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định rằng nếu lỗi do CĐV đội khách gây ra thì đội khách sẽ bị xử lý kỷ luật".

Lãnh đạo Ban kỷ luật cho biết họ không có ý kiến về việc giảm án. Việc giảm do Ban giải quyết khiếu nại định đoạt. Hai ban hoạt động độc lập. Trước đó, Ban giải quyết khiếu nại cũng đã giảm án treo giò cho cầu thủ tự đá phạt vào lưới nhà Nguyễn Văn Quân xuống còn 7 trận, sau khi Ban kỷ luật phạt 11 trận.

Pháo sáng đang là vấn nạn của bóng đá Việt Nam. VFF đã gửi công văn đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi công văn sang Bộ công an để tăng cường an ninh. VFF cũng đồng thời đề xuất VPF lắp camera theo dõi, chụp hình công khai những thành phần quá khích, dùng pháo sáng trên sân.

Lâm Thỏa