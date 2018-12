Guardiola bác bỏ cáo buộc của Mourinho

Aguero lập hat-trick, Man City đại thắng sáu bàn / Mourinho: 'Man Utd lúc nào cũng phải trả giá vì những sai lầm'

"Bạn không thể mua được đẳng cấp, tôi đồng ý với Jose về điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời mùa trước. Đã có những thước phim được ghi lại. Chúng tôi làm điều đó cho bản thân mình. Tôi không đồng ý khi Jose nói chúng tôi thiếu tôn trọng họ", Pep Guardiola nói.

Guardiola bác bỏ những chỉ trích của Mourinho với Man City. Ảnh: Reuters.

Man City ra mắt bộ phim tài liệu "All or Nothing" (Tất cả hoặc Không có gì), nói về hành trình lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh với số điểm kỷ lục ở mùa trước. Một tập của bộ phim này nói đến trận derby Manchester vào tháng 12 năm ngoái. Người dẫn truyện Ben Kingsley nói đây là trận đấu giữa "kiểm soát bóng và phòng ngự, bóng đá tấn công đối đầu với chiến thuật dựng xe buýt". Cách mô tả này của Man City khiến Jose Mourinho nổi nóng.

Trong một buổi phỏng vấn với Sky Sports, Mourinho nói: "Bạn không cần phải thiếu tôn trọng người khác để có một bộ phim hay. Bạn có thể là một CLB giàu có, mua những cầu thủ hay nhất thế giới nhưng bạn không thể mua đẳng cấp và họ đã thể hiện điều đó một cách rõ ràng".

Đáp trả Mourinho, Guardiola nói tiếp: "Đó không phải chủ ý của chúng tôi. Chúng tôi chỉ ghi lại những gì diễn ra mùa trước. Đây là một đội bóng đang cố gắng vươn lên, cố gắng giành những danh hiệu, giống như tất cả các CLB lớn khác. Bộ phim này chúng tôi làm cho bản thân mình và cho người hâm mộ, để họ có thể thấy những điều diễn ra trong phòng thay đồ".

"Nhưng đó là ý kiến của Jose. Có người nói chúng tôi thích bộ phim này nhưng người khác lại không. Đơn giản là thế. Nhưng dĩ nhiên, tôi đồng ý với ông ấy là tiền không mua được đẳng cấp", nhà cầm quân người Tây Ban Nha bình luận.

Duy Đoàn