Giám đốc Man City: 'Không hiểu vì sao Liverpool luôn chọc ngoáy đội khác'

Omar Berrada không hài lòng khi Jurgen Klopp liên tục đăng đàn chỉ trích cách chi tiêu của chủ sân Etihad.

"Chúng tôi bất ngờ với những phát biểu từ phía Liverpool. Tôi không rõ vì sao họ lại bình luận như vậy, vì sao họ luôn chọc ngoáy vào những đội khác", Giám đốc điều hành Man City, Omar Berrada nói. "Man City không thất vọng hay tức giận vì điều này. Chúng tôi chỉ thấy tò mò là Liverpool luôn nhấn mạnh vào cách chi tiêu của Man City".

Liverpool đang chi nhiều hơn Man City trong hai năm gần nhất.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2019, Liverpool mới bỏ ra hơn hai triệu USD mua cầu thủ trẻ Sepp Van Den Berg. Trong khi đó, Man City phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chiêu mộ Rodri từ Atletico với giá 79 triệu USD. Klopp lấy cớ này để châm chọc đối thủ hồi giữa tháng 7, và nhấn mạnh: "Liverpool không thể tiêu nhiều như Man City, PSG hay Real".

Tuy nhiên, thống kê từ tháng 1/2018 cho thấy, Liverpool đang tiêu nhiều hơn Man City. Theo The Sun, đội bóng thành phố Cảng đã chi 215 triệu USD trong khoảng thời gian này, nhiều hơn so với mức 180 triệu của đối phương. "The Kop" cũng có quỹ lương cao thứ nhì Ngoại hạng Anh (320 triệu USD một năm), chỉ xếp sau Man Utd.

Trong mùa 2018-2019, Liverpool chi tiêu ròng (số tiền mua trừ đi bán cầu thủ) 170 triệu USD, hơn 24 triệu USD so với Man City. Chủ sân Anfield là đội chi tiêu ròng cao thứ năm châu Âu. Ngược lại, Man City không có tên trong top 25. Đội bóng áo đỏ tốn 53 triệu USD tiền hoa hồng cho giới cò cầu thủ, gần gấp đôi so với 29 triệu của Man City.

"Nói PSG, Real Madrid và Barca luôn chi hơn 250 triệu USD mỗi kỳ chuyển nhượng là không đúng. Man City không quan tâm tới cách làm của những đối thủ. Thực tế là mọi CLB hàng đầu đều sẵn sàng mạnh tay đầu tư nếu thấy phù hợp", Berrada nhấn mạnh.

Thắng Nguyễn (theo The Sun)