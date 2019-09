FIFA trao giải The Best hôm nay

Messi, Ronaldo hoặc Van Dijk sẽ nhận giải cầu thủ nam hay nhất FIFA The Best 2019 trong buổi lễ được tổ chức ở Italy.

Van Dijk, Ronaldo và Messi có cơ hội đoạt giải thưởng cao quý nhất của The Best 2019. Ảnh: FIFA.

Van Dijk được giới chuyên môn đánh giá sáng cửa giành The Best năm nay, với nền tảng vững chắc là danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Mùa giải vừa qua, trung vệ 28 tuổi đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool vô địch Champions League và về nhì tại Ngoại hạng Anh. Van Dijk cũng cùng đội tuyển Hà Lan vào chung kết UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo là Cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước, với 21 bàn và tám kiến tạo. Siêu sao 34 tuổi cũng là Vua phá lưới tại UEFA Nations League - giải đấu mà anh cùng Bồ Đào Nha vô địch. Điểm trừ của CR7 nằm ở Champions League - nơi Juventus bị loại ở tứ kết dù Ronaldo đóng góp sáu bàn thắng.

Lionel Messi chỉ có một danh hiệu tập thể trong mùa giải qua, khi cùng Barca lên ngôi tại La Liga. Nhưng trên phương diện cá nhân, tiền đạo Argentina vẫn bùng nổ với 34 bàn và 15 kiến tạo tại La Liga để trở thành Vua phá lưới giải đấu. Messi, nhờ đó, lần thứ sáu đoạt Chiếc giày vàng châu Âu. "El Pulga" cũng ghi tới 12 bàn tại Champions League và đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới ở đấu trường châu Âu.

The Best được Liên đoàn bóng đá thế giới khởi xướng từ năm 2016, sau khi FIFA không còn hợp tác với tạp chí France Football để trao giải Quả bóng vàng. Trong ba lần The Best được trao, Ronaldo giành chiến thắng hai lần vào các năm 2016, 2017, trước khi Luka Modric đoạt giải năm ngoái.

Giải The Best dành cho những cá nhân, tập thể nổi bật của bóng đá thế giới. Ở đó, giải cầu thủ nam hay nhất luôn được xem như tâm điểm. Đề cử rút gọn năm nay gồm ba ngôi sao Messi, Ronaldo và Van Dijk.

The Best đánh giá thành tích trong thời gian từ 3/7/2018 đến 15/7/2019 để bình chọn. Thể thức bình chọn gồm 25% số phiếu từ các nhà báo, 25% từ các HLV, 25% từ các đội trưởng ĐTQG và 25% bình chọn của người hâm mộ. Danh sách rút gọn các hạng mục được công bố hôm 2/9. Ba HLV nam hay nhất gồm Pep Guardiola, Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino còn ba thủ môn xuất sắc là Alisson, Ederson và Marc-Andre Ter Stegen.

Gala The Best 2019 diễn ra tại nhà hát La Scala ở Milan, Italy. Sự kiện chính của gala bắt đầu lúc 1h30 ngày 24/9, giờ Hà Nội, trực tiếp trên Truyền hình FPT.

Nhân Đạt (theo FIFA)