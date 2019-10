Emery: 'Ưu tiên lợi ích của CLB hơn Ozil'

HLV Arsenal Unai Emery nói quyết định gạt Mesut Ozil khỏi đội hình thi đấu nhằm phục vụ lợi ích cho CLB.

"Chúng tôi có một chiến lược thống nhất. Ưu tiên hàng đầu luôn là lợi ích của đội bóng, và những màn trình diễn trên sân. Từ đó, chúng tôi sẽ thảo luận để đưa ra các quyết định nhân sự", Unai Emery chia sẻ về quyết định gạt Mesut Ozil khỏi đội hình thi đấu năm trận vừa qua. "Tôi biết CĐV luôn muốn biết điều gì đã xảy ra nhưng chưa phải lúc này. Đây không phải lúc bàn về Ozil. Arsenal còn nhiều trận trước mắt, và khi nào có gì đó khác nói về cậu ấy, chúng ta sẽ cùng xem xét".

Ozil mất vị trí đá chính từ khi Emery làm HLV Arsenal. Ảnh: BPI.

Cùng với Alexis Sanchez, Ozil từng là ngôi sao hàng đầu dưới thời Arsene Wenger. Tiền vệ người Đức là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal lúc gia nhập hè 2013. Anh là miếng ghép quan trọng trong chiến thuật của Wenger, và từng kết thúc mùa 2015-2016 đỉnh cao bằng 19 pha kiến tạo ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, sau khi Wenger rời sân Emirates, Ozil không được Emery trọng dụng. Mùa 2018-2019, anh chủ yếu dự bị ở Ngoại hạng Anh và chỉ được đá chính tại Europa League. Đến mùa này, cựu cầu thủ Real Madrid mới có vỏn vẹn hai lần vào sân.

Tại vị trí hộ công của Ozil, Emery có tới năm lựa chọn khác. Một trong số đó là Lucas Torreira. "Tôi đã nhiều lần bàn với cậu ấy về vị trí tốt nhất trên sân, nơi cậu ấy phát huy tối đa năng lực để cống hiến cho Arsenal", Emery nhận xét về tiền vệ người Uruguay. "Mùa trước, Torreira chơi thấp nhất trong sơ đồ ba tiền vệ. Mùa này, chúng tôi thường sử dụng một cặp tiền vệ trung tâm. Cậu ấy có khả năng đưa bóng tới cấm địa đối thủ, ghi bàn, và rất thông minh trong việc khai thác khoảng trống".

So với Ozil, Torreira hỗ trợ phòng ngự tốt hơn. Đó cũng là lý do giúp cựu cầu thủ Sampdoria được ưu tiên trong những trận đánh lớn. "Mỗi khi Arsenal cần pressing tầm cao, vai trò của Torreira rất quan trọng. Cậu ấy đủ khả năng để hoàn thành hai việc cùng lúc là pressing và dâng cao hỗ trợ tấn công. Torreira cũng phù hợp khi đá tiền vệ trụ. Cậu ấy biết che chắn những khoảng trống do hai tiền vệ trung tâm phía trên bỏ lại", Emery nhấn mạnh.

Thắng Nguyễn (theo Sports Mail)