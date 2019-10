Ed Woodward: 'Tôi bị đồn là mua cầu thủ qua Youtube'

Phó Chủ tịch Man Utd Ed Woodward phủ nhận việc tham gia vào quá trình tuyển lựa cầu thủ mới cho đội bóng.

"Các quyết định mua cầu thủ mới đều do các chuyên gia bóng đá đưa ra. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là ký chi tiền. Tôi không can dự nhiều vào hoạt động mua cầu thủ như mọi người nghĩ", Phó Chủ tịch Man Utd Ed Woodward nói với United We Stand. "Người ta vẫn kháo nhau, rằng tôi là người chọn mua cầu thủ nhờ xem Youtube. Đánh giá cầu thủ là một nghệ thuật, mà tôi thì không có hứng với chuyện ấy".

Woodward là người tư vấn cho gia đình Glazers mua lại Man Utd hồi năm 2005. Ảnh: Reuters.

Woodward là người quyết định cao nhất trong việc mua cầu thủ cho Man Utd từ mùa 2013-2014, sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu. Giai đoạn ông điều hành, "Quỷ đỏ" kích nổ nhiều bom tấn như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Harry Maguire, Angel Di Maria, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka nhưng thành tích CLB đi xuống. Họ chưa một lần vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League.

Từ chỗ là bến đỗ trong mơ, nhiều cầu thủ tỏ vẻ e dè khi chọn Man Utd, hoặc đòi hỏi lương bổng rất cao. "Tôi muốn có một quy trình chặt chẽ trong việc tuyển lựa cầu thủ, bởi khi chi một số tiền lớn, bạn cần chắc chắn đó là một thương vụ đúng đắn", Woodward nói tiếp. "Điều tôi cần từ quy trình ấy là các mục tiêu được xếp thứ tự. Tôi sẽ tiếp cận từ mục tiêu số một, và nếu bất thành, tôi sẽ chuyển sang mục tiêu thứ hai, rồi thứ ba. HLV có quyền phủ quyết trong việc mua cầu thủ. Chúng tôi sẽ không bao giờ mang về một cầu thủ mà HLV không muốn. Nhưng chúng tôi cũng cho rằng bộ phận tuyển trạch, các chuyên gia săn đầu người cũng nên có tiếng nói".

CĐV Man Utd đòi sa thải Woodward sau chuỗi trận nghèo nàn đầu mùa 2019-2020. Ảnh: PA.

Cuối mùa 2018-2019, lãnh đạo Man Utd dự định đưa trợ lý Mike Phelan làm Giám đốc thể thao, vị trí còn khuyết trong các vị trí cấp cao của CLB. Tuy nhiên, điều này bất thành bởi phó tướng của Solskjaer mâu thuẫn với hệ thống tuyển trạch của "Quỷ đỏ". Cựu danh thủ Man Utd muốn đội bóng cắt giảm số lượng tuyển trạch viên (hiện lên tới 58 người trên toàn thế giới).

Woodward đồng tình với quan điểm này. Ông cho biết: "Hệ thống tuyển mộ cầu thủ đang hoạt động không đúng cách. Có quá nhiều ngoại lệ phát sinh từ lúc 12 trinh sát báo cáo cho một trưởng bộ phận, đến khi lãnh đạo nhận được thông báo. Chúng tôi cần thừa nhận sự yếu kém về chuyển nhượng trong vài năm qua. Dù vậy, qua quá trình sàng lọc, Man Utd cũng biết được ai là thợ săn đầu người giỏi nhất lúc này".

Một ngày trước chia sẻ với United We Stand, Woodward chia sẻ rằng danh tiếng của Man Utd đang bị nhiều người trục lợi. Cựu sinh viên khoa Vật lý Đại học Bristol bộc bạch: "Man Utd từng đạt kỷ lục tin đồn cách đây 5 năm, khi bị cho là liên hệ với 250 cầu thủ. Con số những năm sau giảm nhưng vẫn nằm ở mức khoảng 200 người, dù thực tế chúng tôi chỉ mua ba trong số chín cầu thủ tiềm năng nhất. Chúng tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng để tên tuổi Man Utd không bị lợi dụng".

Thắng Nguyễn (theo Sports Mail)