Ed Woodward: 'Man Utd sẽ thành công với Solskjaer'

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward tin tưởng ở HLV Ole Gunnar Solskjaer trong kế hoạch phát triển lâu dài của Man Utd.

"Chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc xây dựng lại đội hình, với nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự và những cầu thủ đến từ học viện. Nền tảng để mang lại thành công lâu dài mà chúng tôi hướng tới là thực hiện kế hoạch và tầm nhìn bóng đá theo Solskjaer", Ed Woodward nói hôm 25/3 khi Man Utd công bố kết quả tài chính quý II năm 2020.

Ed Woodward (trái) tin tưởng Man Utd sẽ gặt hái thành công về lâu dài với HLV Solskjaer. Ảnh: Sky Sports.

Man Utd vừa có trận thắng thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khi hạ gục Watford 3-0 ở vòng 27 hôm 23/2. Chiến thắng này giúp "Quỷ Đỏ" vươn lên vị trí thứ năm với 41 điểm, kém đội thứ tư Chelsea chỉ ba điểm. Tại Europa League, tuy bị Club Brugge cầm hoà 1-1 ở trận lượt đi vòng 1/16, Man Utd vẫn ít nhiều nắm lợi thế với một bàn thắng trên sân khách. Đoàn quân của Solskjaer cũng đã đánh bại Tranmere ở vòng bốn Cup FA hôm 26/1.

Song song với những chiến thắng gần đây, Man Utd còn cho thấy sự khởi sắc khi mang về tân binh Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhanh chóng chứng tỏ khả năng khi đóng góp một bàn và hai kiến tạo sau ba lần ra sân. Trong ba trận đã đấu, Fernandes đều được bình chọn là "Cầu thủ hay nhất trận". Ed Woodward cho rằng Man Utd đang đi đúng hướng với công quộc tái thiết của Solskjaer trong thời gian qua.

Ông cũng trấn an các cổ đông của "Quỷ Đỏ" khi doanh thu CLB đã giảm sút trong năm qua. "Chúng tôi đang thúc đẩy để đạt một kết quả tốt nhất có thể tại Ngoại hạng Anh, Europa League và Cup FA, khi Man Utd vào giai đoạn cuối mùa", vị Phó chủ tịch điều hành nói.

Trong báo cáo tài chính vừa công bố, Man Utd cho biết doanh thu trong quý II năm tài khoá 2020 là 218 triệu USD, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động cũng giảm 17%, một phần do Man Utd không được thi đấu tại Champions League. Bên cạnh đó, khoản nợ của họ đã tăng 23,2%, lên đến 507 triệu USD, tăng 95 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu thương mại tăng 7%, bao gồm 11,9% trong tài trợ, sau các bản hợp đồng được ký gần đây với Alibaba và Mondelez International.

Thảo Nguyên (theo Sky Sports)