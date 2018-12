Đồng đội chịu vạ miệng sau vụ Ronaldo nhận thẻ đỏ

Ronaldo có khả năng chỉ bị treo giò một trận / HLV Juventus đòi VAR sau thẻ đỏ của Ronaldo

Về vụ Ronaldo nhận thẻ đỏ do ấn đầu Jeison Murillo, Can bình luận: ''Tôi nghe anh ấy nói rằng thẻ đỏ là do lỗi kéo tóc. Chúng tôi đâu phải phụ nữ. Chúng tôi đang chơi bóng. Nếu bạn cho rằng hành động đó đáng thẻ đỏ, bạn có thể bị truất quyền thi đấu với bất kỳ lỗi nào. 100% lỗi đó không đáng bị thẻ đỏ''.

Như bị xúc phạm vì bình luận của Can, nhiều đại diện phái yếu lên tiếng chỉ trích trên mạng xã hội. Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng hơn và buộc tiền vệ người Đức phải lên tiếng xin lỗi.

Can viết trên Twitter hôm 20/9: ''Tôi muốn dành một chút thời gian để giải thích về bình luận sau trận Valencia - Juventus. Phản ứng của tôi về vụ Ronaldo nhận thẻ đỏ có thể đã gây ra một số chấn động. Tôi muốn khẳng định rằng lời bình của tôi không tập trung và cũng không có ý hạ thấp phụ nữ, bóng đá nữ hay vấn đề bình đẳng giới. Mọi người đều biết tôi luôn tôn trọng phụ nữ và sự bình đẳng. Tôi chỉ bảo vệ đồng đội trước một quyết định sai lầm có thể ảnh hưởng xấu đến đội bóng. Tôi thành thật xin lỗi nếu lời bình của tôi gây ra bất kỳ tác hại nào''.

Emre Can mới chuyển từ Liverpool sang khoác áo Juventus. Ảnh: Reuters

Ronaldo và Juventus hiện phải chờ phán quyết từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Trừ khi kháng cáo thành công, CR7 mới có thể thoát án cấm thi đấu ít nhất một trận.

Theo một nguồn tin thân cận của ESPN, Ronaldo sẽ chỉ bị phạt cấm thi đấu một trận. UEFA sẽ bỏ qua lỗi hành vi. Đây là điều kiện thuận lợi để Ronaldo có thể tái ngộ đội cũ Man Utd ở lượt thứ ba và thứ tư vòng bảng.

Thanh Quý