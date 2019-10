Đội mới lên hạng dẫn đầu La Liga

Granada tạo khoảng cách hơn một điểm so với đương kim địch Barca và Atletico Madrid.

Ở vòng 10, nhờ bàn duy nhất của Alvaro Vadillo, Granada giành chiến thắng 1-0 trước Betis. Chiến thắng tối thiểu đủ để đội mới lên hạng vượt lên dẫn đầu với 20 điểm (sáu thắng, hai hòa, hai thua), hơn một điểm so với nhóm ba đội Barca, Sociedad và Atletico.

Granada là một bất ngờ của La Liga mùa này. Ảnh: Marca.

Real Madrid rơi xuống thứ năm khi mới có 18 điểm. Ít hơn một điểm, Villarreal xếp thứ sáu.

Barca và Real mất vị trí là do trận Kinh điển bị hoãn do lo ngại an ninh ở xứ Câtlonia. Hai đội sẽ đá bù vào ngày 18/12.

Cùng Osasuna và Mallorca, Granada là một trong ba đội tân binh của La Liga mùa này. Mùa trước, tại giải hạng Hai, thầy trò HLV Diego Martinez xếp thứ hai.

Sau hai vòng đầu chỉ có một điểm, Granada đang gây ấn tượng mạnh. Trong tám trận gần nhất, họ thắng sáu, hòa một và chỉ thua một, trong đó có trận thắng Barca 2-0.

Bí quyết để Granada làm nên phép màu là lối chơi tấn công. Họ đang sở hữu 17 bàn sau 10 vòng, là đội tấn công hiệu quả thứ ba chỉ sau Villarreal và Barca.

Thanh Quý