Diogo Jota: 'Phí chuyển nhượng của Maguire thật khó hiểu'

Tiền đạo Wolves cho rằng việc Man Utd bỏ ra 97 triệu USD cho cựu cầu thủ Leicester là không thực tế.

"Thật khó giải thích phí chuyển nhượng 97 triệu USD của Harry Maguire. Thị trường chuyển nhượng ngày càng phi thực tế. Dù vậy, nó không liên quan gì đến tôi. Những gì tôi để tâm là cuộc sống hiện tại và sẽ cống hiến được gì cho đội bóng", Diogo Jota chia sẻ trước trận đấu gặp Man Utd. "Tôi nghĩ Maguire là một cầu thủ tài năng, nhưng những cầu thủ Wolves đang có cũng rất chất lượng. Tôi hoàn toàn tin ở đồng đội của mình".

Maguire là hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Ảnh: PA.

Mùa trước, Wolves từng hai lần thắng Man Utd trên sân nhà: một ở Ngoại hạng Anh và một ở Cup FA. Hai trận này mở ra chuỗi trận thảm hại của Ole Gunnar Solskjaer vào cuối mùa, đồng thời khiến "Quỷ đỏ" có năm thứ hai liên tiếp trắng tay.

Vòng 2 Thứ Bảy 17/8

Arsenal 2-1 Burnley

Aston Villa 1-2 Bournemouth

Brighton 1-1 West Ham

Everton 1-0 Watford

Norwich City 3-1 Newcastle

Southampton 1-2 Liverpool

Man City 2-2 Tottenham Chủ nhật, 18/8

Sheffield United 1-0 Crystal Palace

Chelsea 1-1 Leicester



Thứ ba, 20/8

(Giờ Hà Nội)

Wolverhampton - Man Utd, 2h

Cùng Everton, Leicester City và Watford, Wolves được đánh giá là một trong những thế lực thách thức top 6 Ngoại hạng Anh. Dù vậy, Jota cho rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. "Đây là một mùa giải mới. Solskjaer đã có thêm nhiều thời gian để làm việc với học trò, và tạo ra những dấu ấn. Man Utd đã cố gắng cải thiện chất lượng đội hình trong suốt hè 2019. Đối đầu với họ lúc này là thử thách lớn cho Wolves. Chúng tôi luôn ý thức, rằng họ là một đội bóng lớn", chân sút người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Jota cùng với những đồng hương Bồ Đào Nha khác như Joao Moutinho, Ruben Neves, Rui Patricio và Ruben Vinagre đã làm thay đổi diện mạo của Wolves. HLV đội bóng này - Nuno Santo - cũng là một người Bồ Đào Nha. Lối chơi kỷ luật và phản công sắc bén giúp "Bầy sói" là CLB có thành tích đối đầu top 6 tốt nhất mùa trước: thắng bốn, hòa bốn, thua bốn.

"Mùa trước, Wolves cán đích ở vị trí thứ bảy, nhưng lúc này là quá sớm để dự đoán những gì xảy ra trong chín tháng nữa. Nhiều CLB đã mạnh tay chiêu mộ cầu thủ hơn chúng tôi, nhằm lấy vị trí thứ bảy của Wolves. Không dễ để tái lập thành tích như mùa trước. Chúng tôi chỉ biết cố gắng từng trận một", Jota trả lời khi được hỏi về tham vọng trong mùa 2019-2020.

Thắng Nguyễn (theo Four Four Two)