Conte: 'Vô địch Champions League cần nhiều may mắn'

"Tại giải vô địch quốc gia, bạn có 38 trận để chứng tỏ mình xứng đáng lên ngôi vô địch, và là đội mạnh nhất mùa giải", Antonio Conte nói trước cuộc thư hùng với Liverpool diễn ra vào Chủ nhật 6/5. "Trong khi ở Champions League, từ vòng loại trực tiếp, chỉ cần một tình huống, tích cực hay tiêu cực, cũng có thể thay đổi số phận của cả trận, thậm chí cả giải đấu".

Conte chưa giành Champions League nào trên cương vị HLV. Ảnh: Reuters.

Conte chưa lần nào vô địch Champions League, kể từ khi làm HLV. Thành tích tốt nhất của ông ở sân chơi số một châu Âu là cùng Juventus vào tứ kết mùa 2012-2013. "Đội của bạn phải đủ giỏi để có được cơ hội, nhưng đồng thời phải được may mắn song hành, bởi chỉ một quyết định của trọng tài cũng có thể thay đổi tất cả. Trong khi đó, với 38 trận ở giải quốc nội, thường những đội xứng đáng sẽ đăng quang. Vì lý do này, tôi nghĩ vô địch Champions League cần may mắn nhiều hơn", ông chia sẻ.

Nhà cầm quân 48 tuổi nói rõ thêm nhận xét này: "May mắn luôn là yếu tố quan trọng ở mọi cuộc đấu. Ở những giải có ít trận, chẳng hạn Cup FA, Cup Liên đoàn, Champions League hay Europa League, đôi khi một khoảnh khắc sẽ định đoạt cả tương lai. Cũng có lúc bạn may mắn, và có những lúc ngược lại".

Conte theo dõi gắt gao buổi tập của học trò. Ảnh: PA.

Tuần này Chelsea tiếp Liverpool với mệnh lệnh buộc phải thắng để níu hy vọng dự Champions League mùa sau. Họ đang kém top 4 năm điểm, và chỉ còn ba trận trong tay.

Và khi nhắc đến Liverpool, Conte đã dành những lời ngợi khen cho người đồng nghiệp Jurgen Klopp. Cựu HLV Juventus bộc bạch: "Nhắc tới Klopp là nhắc đến một HLV giàu cảm xúc, luôn hết mình với bóng đá. Có cảm giác, Klopp xuất hiện ở mọi tình huống trên sân. Tôi tôn trọng anh ấy, dù mỗi HLV chọn cách riêng để thưởng thức bóng đá và dõi theo đội mình dẫn dắt".

Thắng Nguyễn