Công an điều tra vụ tiêu cực ở giải U19 Quốc gia

VFF đã gửi hồ sơ trận Đắk Lắk - Bình Định tại giải U19 Quốc gia 2020 sang cơ quan công an để điều tra nghi ngờ làm độ.

"Vụ việc cần được điều tra để làm rõ thêm", một nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận với VnExpress sáng 10/3.

Bên cạnh việc gửi hồ sơ sang công an, Ban tổ chức cũng thắt chặt an ninh các trận đấu còn lại của vòng loại giải U19 Quốc gia. Công an được mời đến để trực tiếp theo dõi diễn biến trên sân. Trên khán đài, CĐV cũng bị cấm phát sóng trực tiếp để đề phòng việc cá độ.

Thủ môn Y Êli NiÊ là một trong những cá nhân bị xử phạt vì nghi án tiêu cực lần này. Ảnh: Nam Anh.

Sau khi Đắk Lắk thắng Bình Định 6-2 ở bảng C hôm 5/3, thông qua báo cáo của giám sát, trọng tài và tư liệu chuyên môn, VFF xác định trận đấu có kết quả bất thường. Hai ngày sau, Ban kỷ luật ra bảy án phạt liên quan đến vụ việc.

Trong trận đấu trên sân Pleiku, cầu thủ Bình Định đá lỏng lẻo một cách bất thường ở hàng thủ, để Đắk Lắk dễ dàng ghi sáu bàn. Đến phút bù giờ, thủ môn Y Êli NiÊ của Đắk Lắk đưa bóng thẳng đến chân Đại Mạnh, để tiền đạo của Bình Định rút ngắn cách biệt xuống 2-6. Pha bóng này làm dấy lên nghi ngờ về dàn xếp số bàn thắng. Y Êli NiÊ từng khoác áo đội U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 ở Thái Lan.

Đây là năm thứ hai liên tiếp giải U19 Quốc gia xảy ra tiêu cực. Trong một trận đấu năm 2019, thủ môn của Phú Yên vô cớ đẩy bóng tới chân cầu thủ Hà Nội, để đối phương thoải mái ghi bàn. Sau bàn thua, các cầu thủ Phú Yên không hề có ý định lên bóng tấn công. VFF sau đó cũng phải chuyển sự việc sang cho công an điều tra.

Lo ngại tình trạng tiêu cực, trước giải đấu năm nay Ban tổ chức đã làm việc riêng với từng đội.

Minh Anh