CLB Bến Tre bỏ giải hạng Nhì

Đội bóng xứ dừa không thiếu tiền nhưng vướng nội bộ lục đục nên không tham dự giải.

Chiều 6/5 cầu thủ Bến Tre ngồi chờ thông báo sẽ dự giải nhưng không có. Ảnh: Quốc Cường.

Hết hạn chót ngày 6/5, CLB Bến Tre vẫn không gửi xác nhận tham dự giải và chuyển khoản tiền lệ phí. Hôm nay 7/5, VFF sẽ có công văn gạch tên đội bóng này khỏi danh sách tham dự giải hạng Nhì.

Ông Võ Hoàng Thuận, Giám đốc điều hành CLB Bến Tre, cho biết: "Chúng tôi rất buồn khi nhận thông tin đội bóng không thể tham dự khi giải đã đến ngày khởi tranh. Mấy tháng nay tập thể cầu thủ, Ban huấn luyện đã nỗ lực chuẩn bị, bây giờ phải bỏ giải nên tất cả đều suy sụp. Cơ hội dự giải vẫn còn với chúng tôi và hy vọng lãnh đạo sẽ xem xét lại".

Theo tìm hiểu của VnExpress, Bến Tre không quá khó khăn về kinh phí. Vấn đề là lãnh đạo đội bóng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có độ "vênh" về quan điểm.

Trận đấu tập huấn vào chiều 26/4 trên sân Bến Tre, các cầu thủ chủ nhà đã có nhiều pha va chạm, dẫn đến xô xát với Vĩnh Long. Đây được cho là nguồn cơn khiến lãnh đạo Sở yêu cầu đội bóng dừng hoạt động thi đấu chuyên nghiệp. "Trong bóng đá, nhiều lúc cầu thủ không kiểm soát được vì nóng nảy nên mới xảy ra tình huống lộn xộn khi đá giao hữu với Vĩnh Long. Nhưng đó chỉ ở mức bình thường, không gây hậu quả nghiêm trọng hay hình ảnh xấu gì cả. Vậy mà dư luận lại quá khắt khe với các cầu thủ", HLV Trần Duy Quang chia sẻ. "Tôi và các em đã rất hụt hẫng khi công sức bỏ ra chuẩn bị nghiêm túc lại không được ghi nhận. Năm nay tôi xác định dự giải hạng Nhì với mục tiêu rõ ràng là lên hạng Nhất, làm bóng đá tử tế từng cấp độ chứ không phải tham gia cho vui. Các cầu thủ còn trẻ, có tiềm năng và khi sát ngày mới có thông tin như vậy, không biết các em sẽ đi đâu về đâu. Chúng tôi rất mong lãnh đạo tỉnh xem xét lại quyết định của mình để cứu vãn cho đội bóng".

Thời hạn đăng ký đã hết nên VFF không thể bố trí đội thế chỗ Bến Tre. Do vậy, giải chỉ còn sự góp mặt của 13 đội. Bảng A gồm Công an Nhân dân, Trẻ Hà Nội, Nam Định, Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng và Fisshan Khánh Hòa. Bảng B có Bình Thuận, Gia Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, và Vĩnh Long.

Các đội sẽ đá vòng tròn theo thể thức lượt đi và lượt về (sân khách và sân nhà) để tính điểm. Hai đội có thứ hạng cao nhất tại mỗi bảng sẽ tham dự vòng chung kết. Một đội có điểm hoặc chỉ số phụ thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống hạng.

Tại vòng chung kết, 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp đấu bán kết (nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A). Hai đội thắng bán kết tiếp tục gặp nhau trong trận chung kết - nơi xác định suất thăng hạng duy nhất lên thi đấu tại giải hạng Nhất 2020.

Theo kế hoạch lượt đi vòng loại diễn ra từ 11/5 đến 10/6, lượt về từ 10/7 đến 9/8. Vòng chung kết sẽ đá từ 16/8 đến 19/8.

Nam Anh