Chelsea và khúc giao mùa cùng 'Người không phổi' Lampard

Trong giai đoạn chuyển giao với đầy rẫy những thức thức, CLB chủ sân Stamford Bridge lại cần "Super Frank" như thuở ông còn thi đấu.

Trên phương diện cầu thủ, Frank Lampard đã vô địch châu Âu hay ghi những bàn thắng giúp Chelsea chấm dứt 50 năm trắng tay ở giải quốc gia. Huyền thoại sân Stamford Bridge luôn tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt cổ động viên. "Tôi luôn thấy Lampard là cầu thủ chuyên nghiệp kiểu mẫu. Cậu ấy có tiềm năng trở thành nhà cầm quân tài ba, nhưng chỉ thời gian mới có câu trả lời chính xác", HLV Jose Mourinho nói về trò cũ trên Sky Sports.

Lampard đứng trước nhiều thách thức ở Chelsea. Ảnh: Bongarts.

Thời gian dẫn dắt Derby County cho thấy Lampard theo đuổi trường phái bóng đá tấn công, và trọng dụng tài năng trẻ. Bốn trong năm cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Derby mùa trước dưới 21 tuổi, đó là Fikayo Tomori, Harry Wilson, Mason Mount và Jayden Bogle. Trong đó, Tomori và Mount đã được Chelsea gọi về và có cơ hội thể hiện trong màu áo CLB Tây London. Tammy Abraham, Kurt Zouma, Reece James hay Kenedy cũng thoát khỏi phận học việc và sẵn sàng thể hiện bản thân trước Lampard. Sự xuất hiện của nhà cầm quân 41 tuổi ở Stamford Bridge cũng khiến tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi từ bỏ ý định sang Bayern để gia hạn hợp đồng.

Vòng 1 Thứ bảy, 10/8

(giờ Hà Nội) Liverpool 4-1 Norwich

West Ham - Man City, 18h30

Bournemouth - Sheffield United, 21h

Burnley – Southampton, 21h

Crystal Palace – Everton, 21h

Watford – Brighton, 21h

Tottenham - Aston Villa, 23h30 Chủ nhật, 11/8

Leicester – Wolverhampton, 20h

Newcastle – Arsenal, 20h

Man Utd – Chelsea, 22h30

Trọng dụng cầu thủ trẻ giúp Lampard dễ tạo được uy lực cầm quân, nhưng cũng cho thấy ông tin tưởng vào tài năng của họ. Abraham, sau khi ghi 25 bàn trong 37 trận cho Aston Villa mùa trước, sẵn sàng cạnh tranh suất trung phong của Olivier Giroud và Michy Batshuayi. Tờ Metro thì cho rằng James sẽ được trọng dụng ở vị trí hậu vệ phải thay vì Davide Zappacosta. Mount hay Hudson-Odoi cũng có thể được chọn ở vị trí tiền vệ tấn công, sau khi Eden Hazard ra đi. Cũng không thể bỏ qua bản hợp đồng đắt giá đến từ Borussia Dortmund - Christian Pulisic.

Khai phá tiềm năng của Pulisic là bài toán Lampard cần giải được. Ông chủ Roman Abramovich kịp đưa tiền đạo trẻ người Mỹ về với giá 73 triệu USD, trước khi Chelsea nhận án cấm mua cầu thủ. Pulisic cho thấy khả năng làm bóng tốt ở Bundesliga, nhưng Ngoại hạng Anh vẫn là môi trường bóng đá khác. "Pulisic là hợp đồng lớn của Chelsea và có nhiều tiềm năng. Vấn đề là cậu ấy cần thích nghi với bóng đá Anh. Nhưng qua những gì tôi thấy, Pulisic ham học hỏi và sẵn sàng nghe lời khuyên từ tôi và ban huấn luyện. Chàng trai này mới 20 tuổi và tôi muốn thấy cậu ấy tiến bộ hơn nữa", Express dẫn lời Lampard.

Khai phá tiềm năng của Pulisic là nhiệm vụ quan trọng với Lampard. Ảnh: Reuters.

Pulisic, Mount, Hudson-Odoi cùng những cựu binh như Willian, Pedro và Ross Barkley có thể giúp Lampard yên tâm ở vị trí tiền vệ công. Nhưng, ông đang không có một chân sút thượng hạng để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Giroud, Batshuayi hay Abraham vẫn có những hạn chế. Giroud chỉ ghi hai bàn qua 27 trận mùa trước, còn Batshuayi vừa trở lại sau khi "đánh thuê" của Crystal Palace. Cả hai đều chưa cho thấy khả năng săn bàn ổn định, trong khi Abraham mới chỉ tỏa sáng ở giải hạng dưới.

Lampard sẽ sử dụng đội hình 4-2-3-1, giúp N'Golo Kante trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường, thay vì phải chơi lệch sang phải dưới thời HLV Maurizio Sarri. Tiền vệ người Pháp chắc suất đá chính, trong khi Jorginho, Tiemoune Bakayoko và Mateo Kovacic cạnh tranh vị trí còn lại.

Ở hàng thủ, David Luiz đã sang Arsenal vào giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Trung vệ người Brazil có ảnh hưởng lớn đến phòng thay đổi, và đôi khi không mang nghĩ tích cực. Khi còn thi đấu cho Chelsea, Lampard cũng từng chỉ trích khả năng phòng ngự của Luiz. Loại bỏ được một cá tính mạnh trong đội hình, Lampard có thể dễ dàng thị uy trước học trò. Ông tuyên bố không cần mua thêm cầu thủ, nhưng bất cứ ai cũng có thể phải ra đi. Antonio Conte và Sarri đều gặp rắc rối với học trò (Diego Costa và Kepa Arrizabalaga). Lampard muốn đảm bảo điều tương tự không xảy ra với ông.

Chelsea đang ở trong giai đoạn chuyển giao, và vị trí trong top bốn Ngoại hạng Anh mùa này là thành công với Lampard. Họ chơi tới bảy trận giao hữu tiền mùa giải, thắng bốn, hòa hai và thua một trận. Màn trình diễn của Chelsea được cải thiện qua từng trận.

Thầy trò Lampard thắng một, hòa một và thua một trong ba trận đầu tiên trước những đối thủ dưới cơ. Ngay sau đó, họ thắng Barca 2-1 cũng ở Nhật Bản nhờ công của Abraham và Barkley. Barkley được coi là cầu thủ gây ấn tượng nhất ở chuyến du đấu hè của Chelsea. Tiền vệ người Anh được thi đấu trong vai trò hộ công, ghi bốn bàn và hai kiến tạo. Lampard đang đứng đầu danh sách ghi bàn cho Chelsea trong lịch sử, và ông có thể giúp Barkley cải thiện khả năng này, dù tiền vệ 25 tuổi mới ghi năm bàn qua 52 trận.

Barkley chơi tốt ở loạt trận giao hữu, nhưng anh cần tạo ra màn trình diễn ổn định ở những trận chính thức. Ảnh: PA.

Chelsea kết thúc giai đoạn tiền mùa giải bằng trận hòa Gladbach 2-2, với màn trình diễn ấn tượng từ Pulisic. Còn quá sớm để Lampard xây dựng lối chơi quanh tiền đạo người Mỹ, nhưng anh chắc chắn là niềm kỳ vọng mới của người hâm mộ.

Giữ vị trí trong top bốn không phải nhiệm vụ đơn giản với Lampard. Man City và Liverpool vẫn sở hữu lực lượng nhỉnh hơn trong top sáu. Tottenham cũng vẫn giữ được bộ khung vào chung kết Champions League mùa trước, cộng thêm nhiều tân binh giỏi. Chelsea sẽ phải tranh vị trí với Arsenal và Man Utd - hai đội bóng cũng bổ sung nhiều cầu thủ trong hè 2019. Bên cạnh cuộc đua vô địch, cuộc chiến top bốn cũng sẽ hấp dẫn.

Có phần lép vế so với Tottenham, Man Utd và Arsenal trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Đội ngũ nhà báo thể thao của The Guardian dự đoán Chelsea sẽ đứng thứ tư Ngoại hạng Anh. 10 trên 11 ký giả của The Pride of London dự đoán thầy trò Lampard sẽ vào top bốn. Ngay cả nếu không hoàn thành mục tiêu, Lampard vẫn có thể tại vị bởi nhiệm vụ của anh là xây dựng nền tảng cho tương lai.

Xuân Bình