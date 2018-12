CĐV Chelsea van nài Abramovich sa thải Conte

Chelsea tiếp tục thảm bại, Conte đứng trước đoạn đầu đài / Cầu thủ Chelsea mất niềm tin vào Conte

Chelsea chỉ thắng ba trong 10 trận của năm 2018. Bốn trận gần nhất, thầy trò Antonio Conte thua ba, trước Arsenal ở bán kết Cup Liên đoàn, và Bournemouth, Watford ở Ngoại hạng Anh. Phong độ yếu kém của đội bóng áo xanh khiến người hâm mộ Chelsea không thể ngồi yên.

Làn sóng phản đối Conte nổ ra mạnh mẽ trên Twitter. Tài khoản @cfcLouiss viết: "Nếu Abramovich còn quan tâm đến đội bóng, hãy sa thải Conte". @Kingwole thậm chí lên án mạnh mẽ hơn: "Hãy sa thải Conte ngay lập tức. Tất cả chúng tôi đều chờ quyết định này".

Conte rất dễ bị sa thải sau trận thua Watford. Ảnh: PA.

"Gửi Conte, thất bại 1-4 là quá đủ để rời ghế. Hãy từ chức ngay ngày mai, trước khi quá muộn" là nhắn nhủ của @AyoSobanke. Trong khi đó @bjcleu kêu gọi: "Làm ơn sa thải Conte trước trận đấu với Barca". @oluwashegun thậm chí tỏ ra phẫn nộ: "Phải sa thải Conte. Thứ bóng đá tầm thường này sẽ hủy hoại Chelsea".

"Chelsea đã bị hủy diệt chỉ bởi Deulofeu (cầu thủ vừa bị Barca đẩy đi hồi tháng Một). Hãy tưởng tượng xem họ sẽ đá như nào khi gặp Barca" @Yhemzii ví von. Điều này liên quan đến thực tế là Chelsea sắp sửa đụng độ Barca ở vòng 1/8 Champions League. Cũng có một số ý kiến đã bàn đến chuyện người kế nhiệm của Conte. @ethan_boyce viết: "Jody Morris hay Frank Lampard sẽ tiếp quản chiếc ghế này". Còn @prodyut28 ra mặt ủng hộ HLV đội trẻ: "Tin tôi đi. Jody Morris xứng đáng trở thành HLV đội một bây giờ. Đội trẻ của ông ấy còn chơi tốt hơn những gì thầy trò Conte đã làm".

@iamOkon thì nhắc khéo Chủ tịch Roman Abramovich: "Nếu các bạn còn nhớ ai đang là chủ ở Chelsea, chắc sẽ đều sợ hãi cho tương lai của Conte". Trong khi đó @CriminalCosta nói thẳng: "Cái chết của Conte. Tôi có thể cảm thấy, ngửi thấy, và nếm hương vị ấy".

Mourinho mừng

Trang Not Match of the Day chỉ trích một cách sâu cay khi đăng một đoạn video Jose Mourinho đang cười cợt ra chiều phấn khích, đồng thời nhắc lại thành tích đáng buồn của Conte kể từ thời điểm khẩu chiến với đồng nghiệp người Bồ Đào Nha. "Hãy xem Conte đã làm được gì", trang Twitter viết đầy ẩn ý.

Bản thân Conte cũng ý thức được vị thế của ông. Nhà cầm quân người Italy thổ lộ: "Tôi đã gắng hết sức có thể. Nếu đội bóng thấy chưa đủ, hãy chờ xem quyết định của họ".

Thắng Nguyễn