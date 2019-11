Casillas: 'Ronaldo giành Quả Bóng Vàng là phi logic'

Đồng đội cũ Iker Casillas không tin vào khả năng Cristiano Ronaldo sẽ vượt qua Van Dijk và Lionel Messi trong cuộc đua cá nhân năm 2019.

"Van Dijk được chọn là cầu thủ hay nhất UEFA. Messi được chọn là cầu thủ hay nhất FIFA. Nếu Ronal giành Quả Bóng Vàng, thì đối với tôi, dường như các nguyên tắc chúng ta sử dụng trong bóng đá để xác định ai giành những giải thưởng cá nhân lớn nhất là phi logic", Casillas viết trên Twitter.

Ronaldo giảm tầm ảnh hưởng từ khi tới Serie A. Ảnh: Reuters.

Tạp chí France Football sẽ công bố kết quả cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 2019 vào ngày 2/12. Người tham gia bỏ phiếu là những nhà báo đến từ khắp nơi trên thế giới do tạp chí này lựa chọn.

Khi FIFA công bố kết quả giải The Best, Van Dijk nhận được nhiều phiếu bầu từ nhà báo hơn Messi. Đây là lý do khiến trung vệ người Hà Lan trở thành ứng cử viên số một trong cuộc đua Quả Bóng Vàng, giải không có phiếu bầu từ HLV, thủ quân đội tuyển và đại diện người hâm mộ.

2019 là năm đột phá của Van Dijk. Trong màu áo Liverpool, anh không chỉ tỏa sáng trong vai trò trung vệ mà còn xây nên bệ phóng vững chắc để đội bóng giành Champions League. Tại giải Ngoại hạng Anh 2019-2020, đóng góp quan trọng của Van Dijk cũng giúp Liverpool vượt xa so với đương kim vô địch Man City.

So với Van Dijk, Messi yếu hơn về mặt tập thể nhưng mạnh hơn về mặt cá nhân. Trong năm 2019, bên cạnh chức vô địch La Liga, thủ quân Barca giành cả ba danh hiệu ghi bàn nhiều nhất gồm Vua phá lưới La Liga, Vua phá lưới Champions League và Giày vàng châu Âu. Anh cũng là tác giả của nhiều màn trình diễn cảm xúc, trong đó có cú hat-trick đá phạt vào lưới Celta Vigo.

Trong khi đó, Ronaldo không có danh hiệu nổi bật nào ngoài Serie A, thứ mà Juventus từng giành bảy lần liên tục trước khi mua anh. Nations League mà Ronaldo giành được với tuyển Bồ Đào Nha là giải đấu không có tầm quan trọng cao. Ronaldo cũng không phải cầu thủ hay nhất Nations League, danh hiệu thuộc về Bernardo Silva với đóng góp lớn từ vòng loại cho đến vòng chung kết.

Thanh Quý (theo Goal)