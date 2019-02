Casemiro tránh nói về Ronaldo sau khi thua Barca

Khi được hỏi nguyên nhân thua trận phải chăng xuất phát từ việc bán Cristiano Ronaldo, tiền vệ của Real có ý lảng tránh.

''Chúng tôi không thể nói về người không có mặt ở đây. Ronaldo không có ở đây, nhưng một tuần trước Benzema là 'số 9' hay nhất thế giới'', tiền vệ Casemiro trả lời sau trận bán kết lượt về Cup Nhà vua thua Barca 0- ngay tại Bernabeu.

Casemiro và Real thua vì dứt điểm kém. Ảnh: Reuters.

Real thực ra khởi đầu đầy hứa hẹn, tạo ra hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên, ba tiền đạo Vinicius, Benzema và Vazquez đều bỏ lỡ. Cá nhân tài năng 18 tuổi Vinicius có đến bốn tình huống hỏng ăn.

''Nếu bạn không tận dụng được cơ hội, đối thủ có thể khiến bạn tổn thương và điều này đã xảy ra với Real'', Casemiro thừa nhận.

Hiểu được lý do sa sút của hàng công, nhưng Casemiro không muốn chỉ trích đồng đội. Tiền vệ Brazil chỉ ra những mặt tích cực của Vinicius: ''Cậu ấy táo bạo, can đảm và không sợ bất cứ điều gì. Cậu ấy đang chơi quá hay so với độ tuổi 18. Nói riêng về Vinicius là không công bằng''.

Trận thua tối 27/2 là thất bại nặng nề thứ hai liên tiếp của Real trước Barca. Trận trước diễn ra hồi đầu mùa, khi Real phơi áo với tỷ số 1-5 trên sân Nou Camp. Cuối tuần nay, hai đội sẽ tái ngộ ở trận đấu thuộc giai đoạn hai La Liga. Casemiro khẳng định: ''Chúng tôi phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi không ghi bàn nhưng đã nỗ lực rất nhiều và tạo ra không ít cơ hội''.

Thanh Quý