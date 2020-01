Carvalhal: 'Bruno Fernandes đến từ hành tinh khác'

Cựu HLV của Sporting Lisbon, Carlos Carvalhal ca ngợi Man Utd về vụ mua tiền vệ Bruno Fernandes.

"Bruno thực sự rất hay. Cậu ấy là một cầu thủ đến từ hành tinh khác. Hành tinh của Bồ Đào Nha rất nhỏ đối với cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường", HLV Carvalhal, người từng dẫn dắt Sporting Lisbon tại Bồ Đào Nha và Swansea City tại Anh, ca ngợi.

Chơi tiền vệ trung tâm, nhưng Fernandes ghi bàn như một tiền đạo. Ảnh: Reuters

Man Utd mới mua Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon. "Quỷ Đỏ" sẽ trả 62 triệu USD khoản phí chuyển nhượng ban đầu và thêm 26 triệu tùy vào điều khoản phụ.

Trong 137 trận từng chơi cho Sporting, Fernandes có 63 bàn và 52 kiến tạo. Tỷ lệ lập công cao đang khiến nhiều chuyên gia so sánh ngôi sao 25 tuổi với Paul Scholes và Frank Lampard, hai tượng đài của bóng đá Anh.

Carvalhal đánh giá thêm: "Bruno là cầu thủ hay nhất giải vô địch Bồ Đào Nha. Cậu ấy vượt xa so với những cầu thủ còn lại. Cậu ấy là một tiền vệ toàn diện. Nếu cần so sánh Bruno với một cầu thủ khác, tôi sẽ chọn Frank Lampard. Mùa trước là một mùa tuyệt vời với Bruno khi cậu ấy ghi được 20 bàn. Mùa trước nữa, cậu ấy có 11 bàn. Mùa này, cậu ấy đang có tám bàn và bảy đường chuyền thành bàn. Mà cậu ấy là một tiền vệ trung tâm, chứ không phải cầu thủ chạy cánh hay tiền đạo. Cậu ấy cũng sút phạt và chuyền bóng rất tốt. Theo quan điểm của tôi, Bruno không phải nhạc trưởng kiểu số 10, mà là một tiền vệ con thoi mẫn cán dạng "box to box".

Những pha ghi bàn của Bruno Fernandes ở mùa giải 2019/20 Những pha làm bàn của Fernandes ở nửa đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này.

Fernandes cũng từng 19 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. Năm 2019, anh góp phần không nhỏ vào thành tích giành Nations League.

Carvalhal so sánh thêm: "Bruno làm tôi nhớ đến Joao Moutinho, người mà tôi từng huấn luyện ở Sporting. Họ có điểm chung là hiểu rất rõ trận đấu. Bruno có phần khác vì cậu ấy ghi nhiều bàn hơn. Cậu ấy mới 25 tuổi và đang đá chính trên ĐTQG Bồ Đào Nha. Cậu ấy sẽ là bổ sung tuyệt vời cho Man Utd".

Fernandes là đồng đội tốt của Ronaldo.

Năm ngoái, một cầu thủ khác của Bồ Đào Nha, Joao Felix lập kỷ lục chuyển nhượng bóng đá quốc gia khi đầu quân cho Atletico Madrid. Số tiền mà đội bóng Tây Ban Nha phải trả là 142 triệu USD, nhiều hơn gấp đôi so với những gì mà Man Utd chi để có Fernandes.

Carvalhal ca ngợi Man Utd về khía cạnh tài chính: "Về tiền bạc, tôi không biết quá nhiều, nhưng khi Benfica bán Joao Felix cho Atletico Madrid với giá 142 triệu USD, người hâm mộ Sporting sẽ nhìn vào và nghĩ: 'Thôi nào, 71 triệu cũng không đủ để Man Utd mua Bruno'. Theo tôi, Bruno ở một đẳng cấp khác so với Felix. Nếu ở tuổi 19, có lẽ Bruno sẽ cùng đẳng cấp với Felix. Nhưng bây giờ, cậu ấy là một cầu thủ hoàn thiện và sẵn sàng tỏa sáng".

Thanh Quý (theo Goal)