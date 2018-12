Carragher: 'Đừng mong Pogba thay đổi, kể cả khi Mourinho ra đi'

Keown: 'Mourinho đang gây chiến với cầu thủ Man Utd' / Mourinho cắt quyền đeo băng đội trưởng của Pogba

Pogba và Mourinho

Mourinho hiểu rằng máy quay đang hướng về phía ông ấy (ở mâu thuẫn mới đây trên sân tập). Mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Nếu phải chọn Mourinho hoặc Pogba, tôi đứng về Mourinho. Họ gia nhập Old Trafford cùng thời điểm, nhưng Mourinho làm được nhiều thứ hơn Pogba. Câu hỏi tiếp theo là liệu màn trình diễn của Pogba có xứng đáng với giá 117 triệu đôla? Tôi nghĩ là không cần tranh cãi về điều đó.

Người ta đang nghĩ một trong hai người sẽ phải ra đi. Nếu Mourinho rời Old Trafford, họ nghĩ Pogba sẽ lột xác. Nhưng tôi có thể đảm bảo với CĐV Man Utd rằng cậu ta sẽ không thay đổi đâu. Không có ai thi đấu hai mùa giải, rồi bất ngờ trở thành một con người khác khi có sự thay đổi trên ghế huấn luyện. Chúng ta đều biết khả năng của Pogba.

Cậu ta ảo tưởng về năng lực của bản thân. Pogba có tài năng, nhưng thiếu cảm quan trận đấu. Đó là điểm yếu nhất của cậu ta từ khi đến đây, và chưa được cải thiện. Chúng ta có thể tóm lược sự nghiệp của Pogba qua hai trận gần đây. Cậu ta có siêu phẩm và màn trình diễn ấn tượng trước Young Boys, nhưng mắc lỗi mất bóng giữa sân dẫn đến bàn gỡ hòa của Wolves. Đó là Pogba.

Nhiều CLB mạnh đang để mắt đến Pogba, trong đó có Barcelona. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với lối chơi của CLB xứ Catalonia. Điểm mạnh của Barca là kỷ luật, giữ vị trí và thi đấu vì tập thể. Điều đó ngược hẳn với Pogba. Cậu ta chỉ thi đấu cho bản thân, làm những thứ cá nhân.

Mối quan hệ Mourinho - Pogba đang không thể hàn gắn. Ảnh: AFP.

Mọi người đang trách Mourinho vì đã tước băng thủ quân của Pogba. Nhưng cậu ta chưa bao giờ là một thủ lĩnh nếu xét về lối chơi. Pogba cho phép người đại diện (Mino Raiola) nói xấu CLB. Làm sao điều đó có thể xảy ra nếu cậu ta đề cao đội bóng và HLV? Cậu ta không thể để Raiola tiết lộ chuyện hậu trường hay phòng thay đồ. Đó là một trong những lý do khiến Mourinho tước băng đội trưởng của Pogba.

Mourinho cũng có vấn đề riêng, và chúng ta cần xem xét liệu ông ấy có xứng đáng tiếp tục dẫn dắt Man Utd. Nhưng nếu chỉ xét về mâu thuẫn Mourinho - Pogba, tôi vẫn ủng hộ Mourinho. Sa thải HLV thường dễ hơn với cầu thủ, nhưng chuyện đó nên để cuối mùa giải quyết. Khi đó CLB có nhiều lựa chọn hơn.

Tôi khinh thường quan điểm cho rằng HLV có lỗi khi không thể phát huy những điểm mạnh nhất của cầu thủ. Vì các cầu thủ cần tự biết thể hiện sở trường. Pogba đã ở đẳng cấp thế giới. Mọi người muốn cậu ta chơi ở vị trí sở trường và có nhiều tự do. Mọi người muốn Pogba không bị ràng buộc nào cả? Nhưng thế nào mới là tự do? Biểu diễn kỹ thuật xoay bóng một cách bất cẩn ở giữa sân và mất bóng dẫn đến bàn thua có phải tự do không?

Đeo băng đội trưởng và cầm giữa ở Man Utd thì phải thi đấu vì tập thể, như Roy Keane hay Paul Scholes. Pogba đủ năng lực để chơi cho Man Utd, nhưng thiếu kỷ luật để làm việc dưới trướng Mourinho. Mọi người cho rằng Matic hay Fred xuất hiện là để giúp đỡ Pogba. Nhưng cậu ta cần phải tự giúp bản thân.

Tôi từng làm việc với sáu HLV ở Liverpool và có những thời điểm tôi chơi tốt hơn với HLV này, tệ hơn với HLV kia. Nhưng đó hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ chơi bóng của tôi lúc này, lúc khác. Đừng mong đợi Pogba sẽ lột xác sau khi Mourinho ra đi. Không có đâu.

Xuân Bình (dịch)