Bí quyết giúp Ronaldo có cơ thể sung mãn như tuổi 23

Đang ở tuổi 33, nhưng Ronaldo sở hữu vẻ bề ngoài vạm vỡ và nền thể lực mà hiếm cầu thủ đồng lứa nào có thể so sánh được. Bên cạnh những múi cơ săn chắc trải đều khắp cơ thể, CR7 còn liên tục cho thấy phong độ cao với những bước chạy thoăn thoắt.

Tự tin với nguồn năng lượng sung mãn, Ronaldo không ngần ngại tuyên bố cơ thể đang ở độ tuổi sinh học 23. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đặt mục tiêu thi đấu thêm tám năm nữa.

Theo tờ AS, Ronaldo sở dĩ có nền thể lực tốt như hiện nay là nhờ ba yếu tố: phương pháp luyện tập, phục hồi và chế độ ăn uống.

Ronaldo thường dành khoảng ba giờ mỗi ngày và năm ngày mỗi tuần cho việc tập gym. Việc tập bổ trợ này có thể diễn ra tại phòng gym của trung tâm huấn luyện Valdebebes, hoặc ở nhà riêng. Bên cạnh những thiết bị truyền thống, Ronaldo cũng đặt niềm tin vào phương pháp Pilates. Đây là phương pháp luyện tập nổi tiếng với sự kết hợp của dây đai, lò xo và ghế trượt.

Chế độ phục hồi cũng có ý nghĩa quan trọng không kém so với những giờ đổ mồ hôi trong phòng tập. Phần lớn thời gian phục hồi của Ronaldo diễn ra với nước. Sau mỗi trận đấu, CR7 thường đi bơi. Ngoài ra, ngôi sao Bồ Đào Nha còn thường xuyên sử dụng bồn tắm nóng, lạnh kích thích tái tạo cơ bắp, máy phun nước áp lực cao mát-xa và buồng xông hơi. Đặc biệt, Ronaldo thích dùng máy phát nitơ lỏng ở nhiệt độ từ âm 160 độ C đến âm 200 độ C, thiết bị cho phép phục hồi cơ bắp rất nhanh với tối đa ba phút sử dụng.

Theo Paul Clement, một cựu thành viên trong ban huấn luyện Real, Ronaldo từng tắm nước đá để phục hồi vào lúc... ba giờ sáng. Đây là hành động diễn ra sau khi trở về từ một trận đấu tại Champions League, trong lúc hầu hết đồng đội đều đã về nhà.

Việc luyện tập và nghỉ ngơi có thể sẽ là vô nghĩa, nếu ăn uống sai cách. Đây là phương pháp mà Ronaldo rất chú trọng. Ngôi sao Bồ Đào Nha thường ăn bốn hoặc năm bữa nhỏ mỗi ngày, thay vì ba bữa lớn. Tất cả được thiết kế nhằm tăng cường quá trình trao đổi chất. Ronaldo cũng hạn chế thức ăn có đường, thứ làm chậm quá trình này.

CR7 đặt biệt thích ăn cá, do chứa ít mỡ hơn thịt. Món cá tuyết om Bồ Đào Nha là một món ưa thích của Ronaldo. Cầu thủ hay nhất thế giới 2017 cũng thường ăn ngũ cốc nguyên hạt, lòng trắng trứng và rau quả tươi. Việc các cầu thủ Real ăn sushi sau mỗi trận đấu cũng phù hợp với chế độ ăn của Ronaldo.

Về mặt cá nhân, HLV Zinedine Zidane là người có đóng góp rất quan trọng vào việc giúp Ronaldo duy trì phong độ cao. Nhà cầm quân người Pháp thường cho học trò cưng nghỉ thi đấu những trận kém quan trọng nhằm tiết kiệm thể lực. Ngoài ra, việc này có tác dụng phụ là giúp Ronaldo có thêm động lực mỗi khi trở lại.

